https://ria.ru/20250607/vsu-2021499105.html

СМИ: в ВСУ за пять месяцев выявили более 90 тысяч случаев дезертирства

СМИ: в ВСУ за пять месяцев выявили более 90 тысяч случаев дезертирства - РИА Новости, 07.06.2025

СМИ: в ВСУ за пять месяцев выявили более 90 тысяч случаев дезертирства

Более 90 тысяч уголовных производств по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве зарегистрировано в ВСУ за первые пять месяцев этого года, а всего... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T13:08:00+03:00

2025-06-07T13:08:00+03:00

2025-06-07T13:08:00+03:00

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 90 тысяч уголовных производств по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве зарегистрировано в ВСУ за первые пять месяцев этого года, а всего с февраля 2022 года - свыше 213 тысяч, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на служащего в ВСУ журналиста Владимира Бойко. "За первые пять месяцев 2025 года зарегистрировано 90 590 уголовных производств по статьям уголовного кодекса Украины, которые касаются самовольного оставления части (СОЧ)... Всего с (февраля 2022 года - ред.) по состоянию на 1 июня 2025 года зарегистрировано 213 722 случая дезертирства", - говорится в сообщении, опубликованном в Тelegram-канале издания. По словам журналиста, согласно официальной статистике Единого реестра досудебных расследований страны, с начала этого года ежемесячно фиксировалось от 16 до почти 20 тысяч сообщений о СОЧ. Бойко полагает, что эта статистика отображает лишь те случаи, по которым были открыты уголовные дела. Реальная ситуация, по его мнению, значительно хуже. По оценке Бойко, на передовой с украинской стороны реально находятся лишь 30-50 тысяч военнослужащих. Владимир Зеленский в январе 2025 года заявлял, что численность ВСУ составляет 880 тысяч человек. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене, позднее заявлял, что дезертировать из ВСУ могли около 250 тысяч человек, а реальная численность украинских войск составляет около 280 тысяч человек. В конце апреля Верховная рада Украины проголосовала за законопроект, позволяющий военнослужащим ВСУ, самовольно оставившим части, до 30 августа 2025 года добровольно вернуться на службу без последствий. Зеленский в ноябре 2024 года подписал закон о добровольном возвращении на службу тех украинских военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно вернутся на службу, смогут возобновить свой контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии.

https://ria.ru/20250529/vsu-2019684321.html

https://ria.ru/20250607/spetsoperatsiya-2021463615.html

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в мире, украина, владимир зеленский, александр дубинский, вооруженные силы украины, верховная рада украины