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На Украине впали в бешенство из-за отказа Киева забирать тела военных ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025
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19:12 07.06.2025 (обновлено: 22:08 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/ukraina-2021546527.html
На Украине впали в бешенство из-за отказа Киева забирать тела военных ВСУ
На Украине впали в бешенство из-за отказа Киева забирать тела военных ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025
На Украине впали в бешенство из-за отказа Киева забирать тела военных ВСУ
Отсутствие согласия Украины на передачу тел военнослужащих ВСУ доказывает, что украинская элита стремится нажиться даже на мертвых, заявил депутат Верховной... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T19:12:00+03:00
2025-06-07T22:08:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
александр дубинский
владимир мединский
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Отсутствие согласия Украины на передачу тел военнослужащих ВСУ доказывает, что украинская элита стремится нажиться даже на мертвых, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале."Отказ принимать тела погибших — прямое и печальное доказательство, что Зеленский и его клоака не знают, что с этими телами делать. По моим данным, признание солдата погибшим после двухлетнего срока "пропажи без вести" — это еще не конец. Чтобы не платить гробовые, слуги народа готовят новые изменения в Гражданский кодекс — признавать погибшего мертвым только через три года после фиксации его исчезновения. Таким образом, в очередной раз обманув всех — в том числе и мертвых, Зеленский хочет сэкономить деньги в бюджете, чтобы &lt;...&gt; их украли. А вдовы?.. Ну, подождут", — написал он.Россия 6 июня приступила к передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными, сообщил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский. Он был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.В субботу в Минобороны сообщили, что Киев перенес выдачу тел и обмен пленными на неопределенный срок. Ведомство подчеркнуло, что Россия заблаговременно довела предложение передать тела погибших военных до Украины и была готова сделать это уже на этой неделе, однако до сих пор не получила согласия.
https://ria.ru/20250607/zelenskiy-2021537697.html
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в мире, украина, россия, киев, александр дубинский, владимир мединский, верховная рада украины, вооруженные силы украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Украина, Россия, Киев, Александр Дубинский, Владимир Мединский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
На Украине впали в бешенство из-за отказа Киева забирать тела военных ВСУ

Дубинский: отказ забирать тела военных ВСУ говорит о коррумпированности Киева

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Отсутствие согласия Украины на передачу тел военнослужащих ВСУ доказывает, что украинская элита стремится нажиться даже на мертвых, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
"Отказ принимать тела погибших — прямое и печальное доказательство, что Зеленский и его клоака не знают, что с этими телами делать. По моим данным, признание солдата погибшим после двухлетнего срока "пропажи без вести" — это еще не конец. Чтобы не платить гробовые, слуги народа готовят новые изменения в Гражданский кодекс — признавать погибшего мертвым только через три года после фиксации его исчезновения. Таким образом, в очередной раз обманув всех — в том числе и мертвых, Зеленский хочет сэкономить деньги в бюджете, чтобы <...> их украли. А вдовы?.. Ну, подождут", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
В Госдуме прокомментировали ситуацию с передачей Украине тел погибших
Вчера, 17:57
Россия 6 июня приступила к передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными, сообщил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский. Он был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
В субботу в Минобороны сообщили, что Киев перенес выдачу тел и обмен пленными на неопределенный срок. Ведомство подчеркнуло, что Россия заблаговременно довела предложение передать тела погибших военных до Украины и была готова сделать это уже на этой неделе, однако до сих пор не получила согласия.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
На Западе набросились на Зеленского из-за переговоров с Россией
Вчера, 17:21
 
В миреУкраинаРоссияКиевАлександр ДубинскийВладимир МединскийВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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