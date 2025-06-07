https://ria.ru/20250607/ukraina-2021546527.html

На Украине впали в бешенство из-за отказа Киева забирать тела военных ВСУ

На Украине впали в бешенство из-за отказа Киева забирать тела военных ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025

На Украине впали в бешенство из-за отказа Киева забирать тела военных ВСУ

Отсутствие согласия Украины на передачу тел военнослужащих ВСУ доказывает, что украинская элита стремится нажиться даже на мертвых, заявил депутат Верховной... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T19:12:00+03:00

2025-06-07T19:12:00+03:00

2025-06-07T22:08:00+03:00

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Отсутствие согласия Украины на передачу тел военнослужащих ВСУ доказывает, что украинская элита стремится нажиться даже на мертвых, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале."Отказ принимать тела погибших — прямое и печальное доказательство, что Зеленский и его клоака не знают, что с этими телами делать. По моим данным, признание солдата погибшим после двухлетнего срока "пропажи без вести" — это еще не конец. Чтобы не платить гробовые, слуги народа готовят новые изменения в Гражданский кодекс — признавать погибшего мертвым только через три года после фиксации его исчезновения. Таким образом, в очередной раз обманув всех — в том числе и мертвых, Зеленский хочет сэкономить деньги в бюджете, чтобы <...> их украли. А вдовы?.. Ну, подождут", — написал он.Россия 6 июня приступила к передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными, сообщил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский. Он был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.В субботу в Минобороны сообщили, что Киев перенес выдачу тел и обмен пленными на неопределенный срок. Ведомство подчеркнуло, что Россия заблаговременно довела предложение передать тела погибших военных до Украины и была готова сделать это уже на этой неделе, однако до сих пор не получила согласия.

https://ria.ru/20250607/zelenskiy-2021537697.html

https://ria.ru/20250607/zelenskiy-2021532582.html

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