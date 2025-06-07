В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и еще восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и еще восьми областях Украины, включая Киевскую, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным ресурса, сигнал тревоги в Днепропетровской области звучит с 22.18 мск пятницы, в Харьковской - с 22.48, в Полтавской - с 23.10, в Сумской - с 23.15. В Киеве воздушная тревога была объявлена в 2.40, после чего она за три минуты распространилась на Черкасскую, Кировоградскую, Черниговскую и Киевскую области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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