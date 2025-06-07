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Украина дала России повод разбомбить ее, заявил Трамп - РИА Новости, 07.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:14 07.06.2025 (обновлено: 08:42 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/tramp-2021452924.html
Украина дала России повод разбомбить ее, заявил Трамп
Украина дала России повод разбомбить ее, заявил Трамп - РИА Новости, 07.06.2025
Украина дала России повод разбомбить ее, заявил Трамп
Украина дала России повод "разбомбить ее к чертям", заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T01:14:00+03:00
2025-06-07T08:42:00+03:00
в мире
украина
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дональд трамп
сша
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. Украина дала России повод "разбомбить ее к чертям", заявил президент США Дональд Трамп.&quot;Украина дала Путину повод пойти и разбомбить их к чертям вчера вечером. Это мне не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: &quot;Ну вот, сейчас будет удар&quot;, — сказал он.Другие высказывания Трампа:В среду вечером президенты России и США провели телефонный разговор, он продлился больше часа. В числе прочего они обсудили итоги переговоров в Стамбуле и атаки ВСУ на российские аэродромы. Трамп отметил, что киевский режим не ставил его в известность о своих планах. Путин же заявил, что Москва не оставит украинские удары без ответа.В минувшее воскресенье Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все обстрелы противника в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых причастных к налетам удалось задержать.
https://ria.ru/20250606/kiev-2021118718.html
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в мире, украина, россия, дональд трамп, сша
В мире, Украина, Россия, Дональд Трамп, США, Специальная военная операция на Украине
Украина дала России повод разбомбить ее, заявил Трамп

Трамп: Украина дала Путину повод разбомбить ее к чертям

© AP Photo / Rod LamkeyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© AP Photo / Rod Lamkey
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. Украина дала России повод "разбомбить ее к чертям", заявил президент США Дональд Трамп.
«

"Украина дала Путину повод пойти и разбомбить их к чертям вчера вечером. Это мне не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: "Ну вот, сейчас будет удар", — сказал он.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Киев подложил своим хозяевам большую свинью
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Другие высказывания Трампа:
  • Он надеется, что Россия не станет останавливать переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
  • Американский лидер опасается, что ситуация может перерасти в ядерную войну.
  • Президент не просил сенат о смягчении подготовленных в конгрессе санкций против Москвы, а введение новых ограничений он оставляет за собой.
В среду вечером президенты России и США провели телефонный разговор, он продлился больше часа. В числе прочего они обсудили итоги переговоров в Стамбуле и атаки ВСУ на российские аэродромы. Трамп отметил, что киевский режим не ставил его в известность о своих планах. Путин же заявил, что Москва не оставит украинские удары без ответа.
В минувшее воскресенье Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все обстрелы противника в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых причастных к налетам удалось задержать.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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Вчера, 08:00
 
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