https://ria.ru/20250607/tramp-2021452924.html

Украина дала России повод разбомбить ее, заявил Трамп

Украина дала России повод разбомбить ее, заявил Трамп - РИА Новости, 07.06.2025

Украина дала России повод разбомбить ее, заявил Трамп

Украина дала России повод "разбомбить ее к чертям", заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T01:14:00+03:00

2025-06-07T01:14:00+03:00

2025-06-07T08:42:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. Украина дала России повод "разбомбить ее к чертям", заявил президент США Дональд Трамп."Украина дала Путину повод пойти и разбомбить их к чертям вчера вечером. Это мне не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: "Ну вот, сейчас будет удар", — сказал он.Другие высказывания Трампа:В среду вечером президенты России и США провели телефонный разговор, он продлился больше часа. В числе прочего они обсудили итоги переговоров в Стамбуле и атаки ВСУ на российские аэродромы. Трамп отметил, что киевский режим не ставил его в известность о своих планах. Путин же заявил, что Москва не оставит украинские удары без ответа.В минувшее воскресенье Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все обстрелы противника в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых причастных к налетам удалось задержать.

https://ria.ru/20250606/kiev-2021118718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, дональд трамп, сша