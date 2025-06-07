Украина дала России повод разбомбить ее, заявил Трамп
Трамп: Украина дала Путину повод разбомбить ее к чертям
© AP Photo / Rod LamkeyПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Rod Lamkey
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. Украина дала России повод "разбомбить ее к чертям", заявил президент США Дональд Трамп.
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"Украина дала Путину повод пойти и разбомбить их к чертям вчера вечером. Это мне не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: "Ну вот, сейчас будет удар", — сказал он.
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Другие высказывания Трампа:
- Он надеется, что Россия не станет останавливать переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
- Американский лидер опасается, что ситуация может перерасти в ядерную войну.
- Президент не просил сенат о смягчении подготовленных в конгрессе санкций против Москвы, а введение новых ограничений он оставляет за собой.
В среду вечером президенты России и США провели телефонный разговор, он продлился больше часа. В числе прочего они обсудили итоги переговоров в Стамбуле и атаки ВСУ на российские аэродромы. Трамп отметил, что киевский режим не ставил его в известность о своих планах. Путин же заявил, что Москва не оставит украинские удары без ответа.
В минувшее воскресенье Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все обстрелы противника в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых причастных к налетам удалось задержать.
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