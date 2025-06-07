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В Днепропетровской области уничтожили цеха с военным производством - РИА Новости, 07.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:06 07.06.2025 (обновлено: 11:35 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/svo-2021481656.html
В Днепропетровской области уничтожили цеха с военным производством
В Днепропетровской области уничтожили цеха с военным производством - РИА Новости, 07.06.2025
В Днепропетровской области уничтожили цеха с военным производством
В результате серии ударов по Днепропетровской области Украины были уничтожены как минимум два цеха, связанных с военным производством ВСУ, мобильные системы... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T11:06:00+03:00
2025-06-07T11:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
днепропетровск
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. В результате серии ударов по Днепропетровской области Украины были уничтожены как минимум два цеха, связанных с военным производством ВСУ, мобильные системы ПВО, а также поражены резервы украинской армии, подтянутые к линии фронта, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "В Днепропетровске уничтожены два цеха (минимум) с военным производством. В Павлоградском районе (Днепропетровской области - ред.) били по резервам ВСУ, подвезенным к ЛБС (линия боевого соприкосновения) и полевым складам", - заявил Лебедев. Также по его данным, ударами в Днепропетровской области были уничтожены две мобильных системы ПВО и пункт дислокации операторов дронов.
https://ria.ru/20250409/dnepropetrovsk-2010318552.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Днепропетровск, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровской области уничтожили цеха с военным производством

ВС РФ уничтожили цеха с военным производством в Днепропетровской области

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. В результате серии ударов по Днепропетровской области Украины были уничтожены как минимум два цеха, связанных с военным производством ВСУ, мобильные системы ПВО, а также поражены резервы украинской армии, подтянутые к линии фронта, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
Днепропетровске уничтожены два цеха (минимум) с военным производством. В Павлоградском районе (Днепропетровской области - ред.) били по резервам ВСУ, подвезенным к ЛБС (линия боевого соприкосновения) и полевым складам", - заявил Лебедев.
Также по его данным, ударами в Днепропетровской области были уничтожены две мобильных системы ПВО и пункт дислокации операторов дронов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьУкраинаДнепропетровскСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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