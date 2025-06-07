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В Днепропетровской области уничтожили цеха с военным производством
В Днепропетровской области уничтожили цеха с военным производством - РИА Новости, 07.06.2025
В Днепропетровской области уничтожили цеха с военным производством
В результате серии ударов по Днепропетровской области Украины были уничтожены как минимум два цеха, связанных с военным производством ВСУ, мобильные системы... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T11:06:00+03:00
2025-06-07T11:06:00+03:00
2025-06-07T11:35:00+03:00
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. В результате серии ударов по Днепропетровской области Украины были уничтожены как минимум два цеха, связанных с военным производством ВСУ, мобильные системы ПВО, а также поражены резервы украинской армии, подтянутые к линии фронта, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "В Днепропетровске уничтожены два цеха (минимум) с военным производством. В Павлоградском районе (Днепропетровской области - ред.) били по резервам ВСУ, подвезенным к ЛБС (линия боевого соприкосновения) и полевым складам", - заявил Лебедев. Также по его данным, ударами в Днепропетровской области были уничтожены две мобильных системы ПВО и пункт дислокации операторов дронов.
https://ria.ru/20250409/dnepropetrovsk-2010318552.html
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В Днепропетровской области уничтожили цеха с военным производством
ВС РФ уничтожили цеха с военным производством в Днепропетровской области