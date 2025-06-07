https://ria.ru/20250607/ssha-2021523151.html

СМИ: в США недовольны атакой украинских дронов на российские аэродромы

СМИ: в США недовольны атакой украинских дронов на российские аэродромы - РИА Новости, 07.06.2025

СМИ: в США недовольны атакой украинских дронов на российские аэродромы

Ряд чиновников из администрации президента США были недовольны атакой украинских беспилотников на российские аэродромы, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T15:59:00+03:00

2025-06-07T15:59:00+03:00

2025-06-07T16:00:00+03:00

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Ряд чиновников из администрации президента США были недовольны атакой украинских беспилотников на российские аэродромы, передает агентство Блумберг. "Хотя некоторые представители администрации США в частном порядке заявили, что были впечатлены атакой, также были и признаки недовольства тем, что она лишь усилит решимость (президента России Владимира – ред.) Путина продолжить боевые действия", - говорится в материале на сайте агентства со ссылкой на источники. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.

https://ria.ru/20250607/preduprezhdenie-2021475310.html

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сша, россия, амурская область, в мире