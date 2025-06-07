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Шамарина отправили в колонию во Владимирской области - РИА Новости, 07.06.2025
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11:52 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/shamarin-2021485777.html
Шамарина отправили в колонию во Владимирской области
Шамарина отправили в колонию во Владимирской области - РИА Новости, 07.06.2025
Шамарина отправили в колонию во Владимирской области
Осуждённый на семь лет за взятки бывший начальник главного управления связи - замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ, бывший генерал Вадим Шамарин отправлен... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T11:52:00+03:00
2025-06-07T11:52:00+03:00
происшествия
россия
владимирская область
вадим шамарин
московский гарнизонный военный суд
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Осуждённый на семь лет за взятки бывший начальник главного управления связи - замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ, бывший генерал Вадим Шамарин отправлен по этапу в колонию во Владимирской области, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Шелупахин. "Шамарин отправлен по этапу в колонию во Владимирской области", - сказал адвокат. Он не уточнил точное название учреждения, где будет отбывать срок Шамарин. Московский гарнизонный военный суд в середине апреля приговорил Шамарина к семи годам колонии строгого режима за получение взяток. Также его лишили звания "генерал-лейтенант" и конфисковали почти 36 миллионов рублей. Гособвинитель просил назначить 12 лет колонии строгого режима и штраф в 108 миллионов рублей (троекратный размер взятки). Шамарин признал вину в получении взятки, рассмотрение дела проходило в особом порядке, то есть без исследования доказательств. По версии следствия, в 2019-2023 годах Минобороны России при выполнении гособоронзаказа были заключены контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. В указанный период Шамарин получил от должностных лиц "Телты" взятки на 36 миллионов рублей за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции.
https://ria.ru/20250606/arest-2021362591.html
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происшествия, россия, владимирская область, вадим шамарин, московский гарнизонный военный суд
Происшествия, Россия, Владимирская область, Вадим Шамарин, Московский гарнизонный военный суд
Шамарина отправили в колонию во Владимирской области

Бывший генерал Шамарин отправлен по этапу в колонию во Владимирской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший начальник главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба Вадим Шамарин, арестованный по делу о получении
Бывший начальник главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба Вадим Шамарин, арестованный по делу о получении - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Осуждённый на семь лет за взятки бывший начальник главного управления связи - замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ, бывший генерал Вадим Шамарин отправлен по этапу в колонию во Владимирской области, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Шелупахин.
"Шамарин отправлен по этапу в колонию во Владимирской области", - сказал адвокат.
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Вчера, 16:20
Он не уточнил точное название учреждения, где будет отбывать срок Шамарин.
Московский гарнизонный военный суд в середине апреля приговорил Шамарина к семи годам колонии строгого режима за получение взяток. Также его лишили звания "генерал-лейтенант" и конфисковали почти 36 миллионов рублей.
Гособвинитель просил назначить 12 лет колонии строгого режима и штраф в 108 миллионов рублей (троекратный размер взятки).
Шамарин признал вину в получении взятки, рассмотрение дела проходило в особом порядке, то есть без исследования доказательств.
По версии следствия, в 2019-2023 годах Минобороны России при выполнении гособоронзаказа были заключены контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. В указанный период Шамарин получил от должностных лиц "Телты" взятки на 36 миллионов рублей за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции.
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ПроисшествияРоссияВладимирская областьВадим ШамаринМосковский гарнизонный военный суд
 
 
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