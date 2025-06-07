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Жену предпринимателя объявили в розыск по делу об атаке дронов в Приангарье - РИА Новости, 07.06.2025
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17:36 07.06.2025 (обновлено: 18:49 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/rozysk-2021534414.html
Жену предпринимателя объявили в розыск по делу об атаке дронов в Приангарье
Жену предпринимателя объявили в розыск по делу об атаке дронов в Приангарье - РИА Новости, 07.06.2025
Жену предпринимателя объявили в розыск по делу об атаке дронов в Приангарье
Жену Артема Тимофеева, который может быть причастен к атаке дронов ВСУ в Иркутской области, объявили в розыск, следует из базы данных МВД. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T17:36:00+03:00
2025-06-07T18:49:00+03:00
происшествия
приангарье
иркутская область
украина
игорь кобзев
вооруженные силы украины
усть-кут
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Жену Артема Тимофеева, который может быть причастен к атаке дронов ВСУ в Иркутской области, объявили в розыск, следует из базы данных МВД."Тимофеева Екатерина Владимировна, 01.07.1990 года рождения, Украина, Киев", — говорится в документе. По какой уголовной статье она объявлена в розыск, не уточняется. В понедельник администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на Артема Тимофеева, его объявили в розыск. Он может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром Белая в Иркутской области 1 июня. Фигурант — 1987 года рождения, уроженец Донецка.Тимофеев прописан в челябинском Миассе. Сейчас там проживает его бабушка. Женщина рассказала, что не знает, где находится ее внук. По ее словам, идет следствие, никакой информации у семьи нет.Мужчина регистрировал бизнес на Украине. В документах, которые изучило агентство, указано, что компанию оформили как ООО в Краматорске десять лет назад. Она связана с транспортными перевозками и торговлей. В воскресенье Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.Глава Приангарья Игорь Кобзев уточнил, что БПЛА вылетели из фуры в поселке Средний Усольского района, вскоре грузовик заблокировали и уничтожили.
https://ria.ru/20250607/ssha-2021523151.html
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происшествия, приангарье, иркутская область, украина, игорь кобзев, вооруженные силы украины, усть-кут
Происшествия, Приангарье, Иркутская область, Украина, Игорь Кобзев, Вооруженные силы Украины, Усть-Кут
Жену предпринимателя объявили в розыск по делу об атаке дронов в Приангарье

Жену предполагаемого участника атаки БПЛА в Приангарье объявили в розыск

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Жену Артема Тимофеева, который может быть причастен к атаке дронов ВСУ в Иркутской области, объявили в розыск, следует из базы данных МВД.
"Тимофеева Екатерина Владимировна, 01.07.1990 года рождения, Украина, Киев", — говорится в документе.
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По какой уголовной статье она объявлена в розыск, не уточняется.
В понедельник администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на Артема Тимофеева, его объявили в розыск. Он может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром Белая в Иркутской области 1 июня. Фигурант — 1987 года рождения, уроженец Донецка.
Тимофеев прописан в челябинском Миассе. Сейчас там проживает его бабушка. Женщина рассказала, что не знает, где находится ее внук. По ее словам, идет следствие, никакой информации у семьи нет.
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Мужчина регистрировал бизнес на Украине. В документах, которые изучило агентство, указано, что компанию оформили как ООО в Краматорске десять лет назад. Она связана с транспортными перевозками и торговлей.
В воскресенье Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.
Глава Приангарья Игорь Кобзев уточнил, что БПЛА вылетели из фуры в поселке Средний Усольского района, вскоре грузовик заблокировали и уничтожили.
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ПроисшествияПриангарьеИркутская областьУкраинаИгорь КобзевВооруженные силы УкраиныУсть-Кут
 
 
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