https://ria.ru/20250607/priamurja-2021476814.html
В Приамурье шесть часов тушили пожар на пилораме
В Приамурье шесть часов тушили пожар на пилораме - РИА Новости, 07.06.2025
В Приамурье шесть часов тушили пожар на пилораме
Пожар на пилораме площадью 1440 квадратных метров тушили в течение шести часов в поселке Февральск Амурской области, сообщает Амурский центр гражданской защиты... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T10:08:00+03:00
2025-06-07T10:08:00+03:00
2025-06-07T13:35:00+03:00
происшествия
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июн - РИА Новости. Пожар на пилораме площадью 1440 квадратных метров тушили в течение шести часов в поселке Февральск Амурской области, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. Возгорание произошло в пятницу утром. На месте происшествия работали 10 человек и 3 единицы техники. Пилорама горела открытым огнем с обильным дымом, кровля обрушилась. "Общая площадь возгорания составила 1440 квадратных метров. Условия тушения усложнялись наличием в помещении большого количества горючих материалов - древесины и пиломатериалов, характерных для такого рода объектов. Более чем час пожарные вели борьбу с открытым огнём, а полная ликвидация пожара заняла около 6 часов", - говорится в сообщении. В результате пожара здание повреждено по всей площади, уничтожены три деревообрабатывающих станка. Благодаря действиям пожарных удалось сохранить три станка и порядка 50 кубометров пиломатериалов. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
https://ria.ru/20250606/pozhar--2021331605.html
https://ria.ru/20250127/pozhar-1995743429.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, амурская область
Происшествия, Амурская область
В Приамурье шесть часов тушили пожар на пилораме
В Приамурье шесть часов тушили пожар на пилораме на площади 1440 квадратов
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июн - РИА Новости. Пожар на пилораме площадью 1440 квадратных метров тушили в течение шести часов в поселке Февральск Амурской области, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
Возгорание произошло в пятницу утром. На месте происшествия работали 10 человек и 3 единицы техники. Пилорама горела открытым огнем с обильным дымом, кровля обрушилась.
"Общая площадь возгорания составила 1440 квадратных метров. Условия тушения усложнялись наличием в помещении большого количества горючих материалов - древесины и пиломатериалов, характерных для такого рода объектов. Более чем час пожарные вели борьбу с открытым огнём, а полная ликвидация пожара заняла около 6 часов", - говорится в сообщении.
В результате пожара здание повреждено по всей площади, уничтожены три деревообрабатывающих станка. Благодаря действиям пожарных удалось сохранить три станка и порядка 50 кубометров пиломатериалов. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.