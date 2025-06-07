https://ria.ru/20250607/priamurja-2021476814.html

В Приамурье шесть часов тушили пожар на пилораме

В Приамурье шесть часов тушили пожар на пилораме - РИА Новости, 07.06.2025

В Приамурье шесть часов тушили пожар на пилораме

Пожар на пилораме площадью 1440 квадратных метров тушили в течение шести часов в поселке Февральск Амурской области, сообщает Амурский центр гражданской защиты... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T10:08:00+03:00

2025-06-07T10:08:00+03:00

2025-06-07T13:35:00+03:00

происшествия

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июн - РИА Новости. Пожар на пилораме площадью 1440 квадратных метров тушили в течение шести часов в поселке Февральск Амурской области, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. Возгорание произошло в пятницу утром. На месте происшествия работали 10 человек и 3 единицы техники. Пилорама горела открытым огнем с обильным дымом, кровля обрушилась. "Общая площадь возгорания составила 1440 квадратных метров. Условия тушения усложнялись наличием в помещении большого количества горючих материалов - древесины и пиломатериалов, характерных для такого рода объектов. Более чем час пожарные вели борьбу с открытым огнём, а полная ликвидация пожара заняла около 6 часов", - говорится в сообщении. В результате пожара здание повреждено по всей площади, уничтожены три деревообрабатывающих станка. Благодаря действиям пожарных удалось сохранить три станка и порядка 50 кубометров пиломатериалов. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

https://ria.ru/20250606/pozhar--2021331605.html

https://ria.ru/20250127/pozhar-1995743429.html

амурская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, амурская область