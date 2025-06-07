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"Новая фаза". В США сделали мрачное предупреждение Украине после терактов - РИА Новости, 07.06.2025
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09:43 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/preduprezhdenie-2021475310.html
"Новая фаза". В США сделали мрачное предупреждение Украине после терактов
"Новая фаза". В США сделали мрачное предупреждение Украине после терактов - РИА Новости, 07.06.2025
"Новая фаза". В США сделали мрачное предупреждение Украине после терактов
Украину ждет разрушительная фаза конфликта после терактов Киева, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире Judging Freedom на YouTube. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T09:43:00+03:00
2025-06-07T09:43:00+03:00
в мире
киев
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украина
владимир зеленский
ларри джонсон
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Украину ждет разрушительная фаза конфликта после терактов Киева, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире Judging Freedom на YouTube."Этот конфликт переходит в новую фазу. И это будет разрушительная фаза для Украины", — предупредил Джонсон.Эксперт также указал, что верхушка киевского режима вскоре может стать целью ответных действий России за недавние террористические атаки.В пятницу Минобороны сообщило, что российские войска ночью нанесли массированный удар в ответ на теракты Киева. Среди пораженных целей —конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта оружия и военной техники, цеха сборки ударных беспилотников, центры подготовки летного состава, склады вооружения и военной техники ВСУ.Первого июня ведомство сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах России. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.Ответственность за теракты взял на себя Владимир Зеленский.
https://ria.ru/20250607/izbavitsya-2021459656.html
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в мире, киев, россия, украина, владимир зеленский, ларри джонсон, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Киев, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Ларри Джонсон, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Новая фаза". В США сделали мрачное предупреждение Украине после терактов

Джонсон: Украину ждет разрушительная фаза конфликта после терактов Киева

© Фото : #кобзевнасвязи/TelegramФура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© Фото : #кобзевнасвязи/Telegram
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Украину ждет разрушительная фаза конфликта после терактов Киева, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире Judging Freedom на YouTube.
«
"Этот конфликт переходит в новую фазу. И это будет разрушительная фаза для Украины", — предупредил Джонсон.
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Эксперт также указал, что верхушка киевского режима вскоре может стать целью ответных действий России за недавние террористические атаки.
В пятницу Минобороны сообщило, что российские войска ночью нанесли массированный удар в ответ на теракты Киева. Среди пораженных целей —конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта оружия и военной техники, цеха сборки ударных беспилотников, центры подготовки летного состава, склады вооружения и военной техники ВСУ.
Первого июня ведомство сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах России. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.
Ответственность за теракты взял на себя Владимир Зеленский.
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В миреКиевРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийЛарри ДжонсонВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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