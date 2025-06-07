https://ria.ru/20250607/plan-2021451069.html

В Киеве пришли в ужас от нового плана США по Украине

В Киеве пришли в ужас от нового плана США по Украине - РИА Новости, 07.06.2025

В Киеве пришли в ужас от нового плана США по Украине

В действиях США наблюдается желание выдавить Украину на периферию мировой повестки, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T00:46:00+03:00

2025-06-07T00:46:00+03:00

2025-06-07T00:46:00+03:00

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МОСКВА, 7 июня — РИА Новости. В действиях США наблюдается желание выдавить Украину на периферию мировой повестки, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Тонкий момент: на саммите НАТО в Гааге европейцы хотят обосновать увеличение расходов на оборону до 5% ВВП российской угрозой <…> Это им нужно для того, чтобы перенаправить часть средств на поддержку Украины. Но США против такой формулировки в итоговом документе", — сказал он.Парламентарий объяснил, что Штаты всеми силами стараются понизить статус украинского конфликта до регионального. По словам политика, в таком случае Вашингтон сможет выйти из него без репутационных потерь."В целом — наблюдается системная политика США направленная на то, чтобы выдавить из мировой повестки Украину — на периферию", — заключил Дубинский.Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. В среду агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передало, что военный блок стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий.Ранее агентство Reuters сообщило, что на предстоящем саммите Североатлантического альянса обсуждения темы Украины будут сведены к минимуму, чтобы не провоцировать американского президента Дональда Трампа. Кроме того, дипломатические источники озвучили возможность недопуска Владимира Зеленского на основную встречу.

https://ria.ru/20250606/dmitruk-2021318965.html

https://ria.ru/20250606/yaponiya-2021443035.html

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в мире, украина, сша, александр дубинский, владимир зеленский, верховная рада украины, нато