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В Петербурге подростка обвинили в терроризме за поджог машины у здания ФСБ - РИА Новости, 07.06.2025
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22:43 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/peterburg-2021570917.html
В Петербурге подростка обвинили в терроризме за поджог машины у здания ФСБ
В Петербурге подростка обвинили в терроризме за поджог машины у здания ФСБ - РИА Новости, 07.06.2025
В Петербурге подростка обвинили в терроризме за поджог машины у здания ФСБ
Пытавшийся поджечь машину на улице Захарьевской, где расположено здание управления ФСБ в Петербурге, заключен под стражу, сообщила объединенная пресс-служба... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T22:43:00+03:00
2025-06-07T22:43:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Пытавшийся поджечь машину на улице Захарьевской, где расположено здание управления ФСБ в Петербурге, заключен под стражу, сообщила объединенная пресс-служба судов города. "Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего З., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 (Теракт) УК РФ. Суд избрал стражу по 4 августа", - сообщила пресс-служба. Сообщалась, что по версии следствия, 5 июня фигурант, получив от неустановленных лиц через мессенджер задание на поджог автомобиля, припаркованного на улице Захарьевской, в котором якобы находилось взрывное устройство, разлил жидкость для розжига на капот автомобиля и поджег ее. Подростка задержали очевидцы преступления. Источник РИА Новости в оперативных службах сообщал, что несовершеннолетнему звонил неизвестный, который представился якобы следователем ФСБ и просил поджечь автомобиль с номерами службы у здания ведомства в Петербурге. В пресс-службе судов города уточнили, что фигурант является учеником 8 класса, ему предъявлено обвинение, вину он не признал.
https://ria.ru/20250523/sud-2018780191.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Петербурге подростка обвинили в терроризме за поджог машины у здания ФСБ

Пытавшийся сжечь машину у здания ФСБ в Петербурге подросток заключен под стражу

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции в Санкт-Петербурге
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Пытавшийся поджечь машину на улице Захарьевской, где расположено здание управления ФСБ в Петербурге, заключен под стражу, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
«
"Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего З., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 (Теракт) УК РФ. Суд избрал стражу по 4 августа", - сообщила пресс-служба.
Сообщалась, что по версии следствия, 5 июня фигурант, получив от неустановленных лиц через мессенджер задание на поджог автомобиля, припаркованного на улице Захарьевской, в котором якобы находилось взрывное устройство, разлил жидкость для розжига на капот автомобиля и поджег ее. Подростка задержали очевидцы преступления. Источник РИА Новости в оперативных службах сообщал, что несовершеннолетнему звонил неизвестный, который представился якобы следователем ФСБ и просил поджечь автомобиль с номерами службы у здания ведомства в Петербурге.
В пресс-службе судов города уточнили, что фигурант является учеником 8 класса, ему предъявлено обвинение, вину он не признал.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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