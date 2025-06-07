https://ria.ru/20250607/peterburg-2021570917.html

В Петербурге подростка обвинили в терроризме за поджог машины у здания ФСБ

В Петербурге подростка обвинили в терроризме за поджог машины у здания ФСБ - РИА Новости, 07.06.2025

В Петербурге подростка обвинили в терроризме за поджог машины у здания ФСБ

Пытавшийся поджечь машину на улице Захарьевской, где расположено здание управления ФСБ в Петербурге, заключен под стражу, сообщила объединенная пресс-служба... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T22:43:00+03:00

2025-06-07T22:43:00+03:00

2025-06-07T22:43:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Пытавшийся поджечь машину на улице Захарьевской, где расположено здание управления ФСБ в Петербурге, заключен под стражу, сообщила объединенная пресс-служба судов города. "Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего З., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 (Теракт) УК РФ. Суд избрал стражу по 4 августа", - сообщила пресс-служба. Сообщалась, что по версии следствия, 5 июня фигурант, получив от неустановленных лиц через мессенджер задание на поджог автомобиля, припаркованного на улице Захарьевской, в котором якобы находилось взрывное устройство, разлил жидкость для розжига на капот автомобиля и поджег ее. Подростка задержали очевидцы преступления. Источник РИА Новости в оперативных службах сообщал, что несовершеннолетнему звонил неизвестный, который представился якобы следователем ФСБ и просил поджечь автомобиль с номерами службы у здания ведомства в Петербурге. В пресс-службе судов города уточнили, что фигурант является учеником 8 класса, ему предъявлено обвинение, вину он не признал.

https://ria.ru/20250523/sud-2018780191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)