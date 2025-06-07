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В Петербурге пьяный мужчина распылил газовый баллончик в ресторане фастфуда - РИА Новости, 07.06.2025
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15:10 07.06.2025 (обновлено: 15:17 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/peterburg-2021516189.html
В Петербурге пьяный мужчина распылил газовый баллончик в ресторане фастфуда
В Петербурге пьяный мужчина распылил газовый баллончик в ресторане фастфуда - РИА Новости, 07.06.2025
В Петербурге пьяный мужчина распылил газовый баллончик в ресторане фастфуда
Нетрезвый житель Санкт-Петербурга распылил газовый баллончик в ресторане быстрого питания в историческом центре города, мужчина задержан, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T15:10:00+03:00
2025-06-07T15:17:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Нетрезвый житель Санкт-Петербурга распылил газовый баллончик в ресторане быстрого питания в историческом центре города, мужчина задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечает ведомство, в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение о том, что в ресторане быстрого питания на Сенной площади, 6 неизвестный распылил содержимое газового баллончика в сторону посетителей. "На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские и по горячим следам задержали 33-летнего петербуржца, находившегося в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина получил административный протокол за мелкое хулиганство. В результате инцидента никто не пострадал, добавили в полиции.
https://ria.ru/20250607/peterburg-2021479291.html
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происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге пьяный мужчина распылил газовый баллончик в ресторане фастфуда

Житель Петербурга распылил газовый баллончик в ресторане быстрого питания

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Нетрезвый житель Санкт-Петербурга распылил газовый баллончик в ресторане быстрого питания в историческом центре города, мужчина задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечает ведомство, в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение о том, что в ресторане быстрого питания на Сенной площади, 6 неизвестный распылил содержимое газового баллончика в сторону посетителей.
"На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские и по горячим следам задержали 33-летнего петербуржца, находившегося в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина получил административный протокол за мелкое хулиганство.
В результате инцидента никто не пострадал, добавили в полиции.
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