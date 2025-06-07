https://ria.ru/20250607/peterburg-2021516189.html

В Петербурге пьяный мужчина распылил газовый баллончик в ресторане фастфуда

В Петербурге пьяный мужчина распылил газовый баллончик в ресторане фастфуда - РИА Новости, 07.06.2025

В Петербурге пьяный мужчина распылил газовый баллончик в ресторане фастфуда

Нетрезвый житель Санкт-Петербурга распылил газовый баллончик в ресторане быстрого питания в историческом центре города, мужчина задержан, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T15:10:00+03:00

2025-06-07T15:10:00+03:00

2025-06-07T15:17:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Нетрезвый житель Санкт-Петербурга распылил газовый баллончик в ресторане быстрого питания в историческом центре города, мужчина задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечает ведомство, в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение о том, что в ресторане быстрого питания на Сенной площади, 6 неизвестный распылил содержимое газового баллончика в сторону посетителей. "На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские и по горячим следам задержали 33-летнего петербуржца, находившегося в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина получил административный протокол за мелкое хулиганство. В результате инцидента никто не пострадал, добавили в полиции.

https://ria.ru/20250607/peterburg-2021479291.html

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происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)