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В Петербурге задержали подростка, пытавшегося поджечь машину - РИА Новости, 07.06.2025
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10:37 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/peterburg-2021479291.html
В Петербурге задержали подростка, пытавшегося поджечь машину
В Петербурге задержали подростка, пытавшегося поджечь машину - РИА Новости, 07.06.2025
В Петербурге задержали подростка, пытавшегося поджечь машину
Задержан подросток, пытавшийся поджечь машину на улице Захарьевской в Санкт-Петербурге, ему предъявлено обвинение в совершении теракта, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T10:37:00+03:00
2025-06-07T10:37:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Задержан подросток, пытавшийся поджечь машину на улице Захарьевской в Санкт-Петербурге, ему предъявлено обвинение в совершении теракта, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по городу. "В рамках расследования уголовного дела, принятого к производству следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу, 15-летнему подростку предъявлено обвинение по пп. "а,в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору)", - сообщается в Telegram-канале главка. По версии следствия, 5 июня фигурант, получив от неустановленных лиц через мессенджер задание на поджог автомобиля, припаркованного на улице Захарьевской, в котором якобы находилось взрывное устройство, разлил жидкость для розжига на капот автомобиля и поджег ее. "В результате его преступных действий автомобиль загорелся, а молодой человек был задержан на месте происшествия очевидцами", - добавили в пресс-службе. Как сообщил РИА Новости источник в оперативных службах, подростку звонил неизвестный, который представился якобы следователем ФСБ и просил поджечь автомобиль с номерами службы у здания ведомства в Петербурге. В пресс-службе городского главка СК добавили, что следствие ходатайствует о заключении под стражу обвиняемого.
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Петербурге задержали подростка, пытавшегося поджечь машину

В Петербурге задержали подростка, пытавшегося поджечь машину у здания ФСБ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Задержан подросток, пытавшийся поджечь машину на улице Захарьевской в Санкт-Петербурге, ему предъявлено обвинение в совершении теракта, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по городу.
"В рамках расследования уголовного дела, принятого к производству следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу, 15-летнему подростку предъявлено обвинение по пп. "а,в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору)", - сообщается в Telegram-канале главка.
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По версии следствия, 5 июня фигурант, получив от неустановленных лиц через мессенджер задание на поджог автомобиля, припаркованного на улице Захарьевской, в котором якобы находилось взрывное устройство, разлил жидкость для розжига на капот автомобиля и поджег ее.
"В результате его преступных действий автомобиль загорелся, а молодой человек был задержан на месте происшествия очевидцами", - добавили в пресс-службе.
Как сообщил РИА Новости источник в оперативных службах, подростку звонил неизвестный, который представился якобы следователем ФСБ и просил поджечь автомобиль с номерами службы у здания ведомства в Петербурге.
В пресс-службе городского главка СК добавили, что следствие ходатайствует о заключении под стражу обвиняемого.
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