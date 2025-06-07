https://ria.ru/20250607/peterburg-2021479291.html

В Петербурге задержали подростка, пытавшегося поджечь машину

В Петербурге задержали подростка, пытавшегося поджечь машину - РИА Новости, 07.06.2025

В Петербурге задержали подростка, пытавшегося поджечь машину

Задержан подросток, пытавшийся поджечь машину на улице Захарьевской в Санкт-Петербурге, ему предъявлено обвинение в совершении теракта, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T10:37:00+03:00

2025-06-07T10:37:00+03:00

2025-06-07T10:37:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Задержан подросток, пытавшийся поджечь машину на улице Захарьевской в Санкт-Петербурге, ему предъявлено обвинение в совершении теракта, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по городу. "В рамках расследования уголовного дела, принятого к производству следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу, 15-летнему подростку предъявлено обвинение по пп. "а,в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору)", - сообщается в Telegram-канале главка. По версии следствия, 5 июня фигурант, получив от неустановленных лиц через мессенджер задание на поджог автомобиля, припаркованного на улице Захарьевской, в котором якобы находилось взрывное устройство, разлил жидкость для розжига на капот автомобиля и поджег ее. "В результате его преступных действий автомобиль загорелся, а молодой человек был задержан на месте происшествия очевидцами", - добавили в пресс-службе. Как сообщил РИА Новости источник в оперативных службах, подростку звонил неизвестный, который представился якобы следователем ФСБ и просил поджечь автомобиль с номерами службы у здания ведомства в Петербурге. В пресс-службе городского главка СК добавили, что следствие ходатайствует о заключении под стражу обвиняемого.

https://ria.ru/20250110/kursk-1993205718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)