https://ria.ru/20250607/pes-2021542072.html

Сбежавший из переноски в аэропорту Пулково пес Малыш погиб

Сбежавший из переноски в аэропорту Пулково пес Малыш погиб - РИА Новости, 07.06.2025

Сбежавший из переноски в аэропорту Пулково пес Малыш погиб

Сбежавший во время разгрузки багажа в аэропорту "Пулково" пес по кличке Малыш погиб, его сбила машина, сообщила РИА Новости дочь хозяйки собаки Кристина. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T18:33:00+03:00

2025-06-07T18:33:00+03:00

2025-06-07T18:33:00+03:00

пулково (аэропорт)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Сбежавший во время разгрузки багажа в аэропорту "Пулково" пес по кличке Малыш погиб, его сбила машина, сообщила РИА Новости дочь хозяйки собаки Кристина. "К сожалению, его сбила машина", - сказала она. По ее словам, в субботу собаку заметили на Западном скоростном диаметре. Животное помогали искать волонтеры. Собаке было 13 лет. Аэропорт "Пулково" в четверг сообщал, что во время разгрузки багажа джек-рассел-терьер по кличке Малыш смог открыть переноску и убежал. Начались поиски животного.

https://ria.ru/20240831/sheremetevo-1969663381.html

санкт-петербург

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Побег джек-рассел-терьера во время разгрузки багажа в аэропорту "Пулково" Пес породы джек-рассел-терьер по кличке Малыш смог открыть переноску и убежал из нее в аэропорту "Пулково" во время разгрузки багажа, его сейчас ищут, сообщается в Telegram-канале аэропорта. 2025-06-07T18:33 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

пулково (аэропорт), санкт-петербург, происшествия