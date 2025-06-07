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Сбежавший из переноски в аэропорту Пулково пес Малыш погиб
Сбежавший из переноски в аэропорту Пулково пес Малыш погиб - РИА Новости, 07.06.2025
Сбежавший из переноски в аэропорту Пулково пес Малыш погиб
Сбежавший во время разгрузки багажа в аэропорту "Пулково" пес по кличке Малыш погиб, его сбила машина, сообщила РИА Новости дочь хозяйки собаки Кристина. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T18:33:00+03:00
2025-06-07T18:33:00+03:00
2025-06-07T18:33:00+03:00
пулково (аэропорт)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Сбежавший во время разгрузки багажа в аэропорту "Пулково" пес по кличке Малыш погиб, его сбила машина, сообщила РИА Новости дочь хозяйки собаки Кристина. "К сожалению, его сбила машина", - сказала она. По ее словам, в субботу собаку заметили на Западном скоростном диаметре. Животное помогали искать волонтеры. Собаке было 13 лет. Аэропорт "Пулково" в четверг сообщал, что во время разгрузки багажа джек-рассел-терьер по кличке Малыш смог открыть переноску и убежал. Начались поиски животного.
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санкт-петербург
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Побег джек-рассел-терьера во время разгрузки багажа в аэропорту "Пулково"
Пес породы джек-рассел-терьер по кличке Малыш смог открыть переноску и убежал из нее в аэропорту "Пулково" во время разгрузки багажа, его сейчас ищут, сообщается в Telegram-канале аэропорта.
2025-06-07T18:33
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PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пулково (аэропорт), санкт-петербург, происшествия
Пулково (аэропорт), Санкт-Петербург, Происшествия
Сбежавший из переноски в аэропорту Пулково пес Малыш погиб
Сбежавший из переноски в аэропорту Пулково пес Малыш погиб, его сбила машина