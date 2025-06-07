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В Петербурге лжеправоохранители ограбили квартиру
В Петербурге лжеправоохранители ограбили квартиру - РИА Новости, 07.06.2025
В Петербурге лжеправоохранители ограбили квартиру
Мнимые "правоохранители", убедив 13-летнюю девочку в необходимости проведения "обыска" в квартире, украли оттуда деньги и ювелирные изделия на сумму 6,2... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T12:54:00+03:00
2025-06-07T12:54:00+03:00
2025-06-07T12:54:00+03:00
происшествия
жилье
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Мнимые "правоохранители", убедив 13-летнюю девочку в необходимости проведения "обыска" в квартире, украли оттуда деньги и ювелирные изделия на сумму 6,2 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечает ведомство, в пятницу в полицию Петроградского района обратилась жительница одного из домов на Большом проспекте. "Женщина сообщила, что днем ранее неизвестные во время ее отсутствия пришли к ней в квартиру и, представившись сотрудниками правоохранительного ведомства, убедили ее 13-летнюю дочь в необходимости проведения обыска. Доверчивая девочка впустила незнакомцев, которые в ходе осмотра жилья похитили из сейфа наличные деньги и украшения, после чего удалились", - говорится в сообщении. Полиция уточняет, что в результате у заявительницы украли ювелирные изделия на сумму около 4,7 миллиона рублей, а также около 1,5 миллиона рублей деньгами, общий ущерб составил около 6,24 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено по статье о краже, полиция ищет предполагаемых фигурантов.
https://ria.ru/20250523/kvartira-2018597939.html
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происшествия, жилье, министерство внутренних дел рф (мвд россии), санкт-петербург
Происшествия, Жилье, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Санкт-Петербург
В Петербурге лжеправоохранители ограбили квартиру
В Петербурге лжеправоохранители, обманув подростка, ограбили квартиру
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Мнимые "правоохранители", убедив 13-летнюю девочку в необходимости проведения "обыска" в квартире, украли оттуда деньги и ювелирные изделия на сумму 6,2 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечает ведомство, в пятницу в полицию Петроградского района обратилась жительница одного из домов на Большом проспекте.
"Женщина сообщила, что днем ранее неизвестные во время ее отсутствия пришли к ней в квартиру и, представившись сотрудниками правоохранительного ведомства, убедили ее 13-летнюю дочь в необходимости проведения обыска. Доверчивая девочка впустила незнакомцев, которые в ходе осмотра жилья похитили из сейфа наличные деньги и украшения, после чего удалились", - говорится в сообщении.
Полиция уточняет, что в результате у заявительницы украли ювелирные изделия на сумму около 4,7 миллиона рублей, а также около 1,5 миллиона рублей деньгами, общий ущерб составил около 6,24 миллиона рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье о краже, полиция ищет предполагаемых фигурантов.