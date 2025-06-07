Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге лжеправоохранители ограбили квартиру - РИА Новости, 07.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/ograblenie-2021497152.html
В Петербурге лжеправоохранители ограбили квартиру
В Петербурге лжеправоохранители ограбили квартиру - РИА Новости, 07.06.2025
В Петербурге лжеправоохранители ограбили квартиру
Мнимые "правоохранители", убедив 13-летнюю девочку в необходимости проведения "обыска" в квартире, украли оттуда деньги и ювелирные изделия на сумму 6,2... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T12:54:00+03:00
2025-06-07T12:54:00+03:00
происшествия
жилье
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94050/33/940503399_0:215:2503:1623_1920x0_80_0_0_042bc8a70e3176b996373f9d8daf7feb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Мнимые "правоохранители", убедив 13-летнюю девочку в необходимости проведения "обыска" в квартире, украли оттуда деньги и ювелирные изделия на сумму 6,2 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечает ведомство, в пятницу в полицию Петроградского района обратилась жительница одного из домов на Большом проспекте. "Женщина сообщила, что днем ранее неизвестные во время ее отсутствия пришли к ней в квартиру и, представившись сотрудниками правоохранительного ведомства, убедили ее 13-летнюю дочь в необходимости проведения обыска. Доверчивая девочка впустила незнакомцев, которые в ходе осмотра жилья похитили из сейфа наличные деньги и украшения, после чего удалились", - говорится в сообщении. Полиция уточняет, что в результате у заявительницы украли ювелирные изделия на сумму около 4,7 миллиона рублей, а также около 1,5 миллиона рублей деньгами, общий ущерб составил около 6,24 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено по статье о краже, полиция ищет предполагаемых фигурантов.
https://ria.ru/20250523/kvartira-2018597939.html
https://rsport.ria.ru/20250528/chasy-2019586040.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94050/33/940503399_27:0:2476:1837_1920x0_80_0_0_2f768957acc3012bb75a875474531b38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, министерство внутренних дел рф (мвд россии), санкт-петербург
Происшествия, Жилье, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Санкт-Петербург
В Петербурге лжеправоохранители ограбили квартиру

В Петербурге лжеправоохранители, обманув подростка, ограбили квартиру

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Мнимые "правоохранители", убедив 13-летнюю девочку в необходимости проведения "обыска" в квартире, украли оттуда деньги и ювелирные изделия на сумму 6,2 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечает ведомство, в пятницу в полицию Петроградского района обратилась жительница одного из домов на Большом проспекте.
Полиция - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
В Москве домработница ограбила хозяйку квартиры на 900 тысяч рублей
23 мая, 10:25
"Женщина сообщила, что днем ранее неизвестные во время ее отсутствия пришли к ней в квартиру и, представившись сотрудниками правоохранительного ведомства, убедили ее 13-летнюю дочь в необходимости проведения обыска. Доверчивая девочка впустила незнакомцев, которые в ходе осмотра жилья похитили из сейфа наличные деньги и украшения, после чего удалились", - говорится в сообщении.
Полиция уточняет, что в результате у заявительницы украли ювелирные изделия на сумму около 4,7 миллиона рублей, а также около 1,5 миллиона рублей деньгами, общий ущерб составил около 6,24 миллиона рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье о краже, полиция ищет предполагаемых фигурантов.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
В Москве грузчики похитили коллекционные часы с хоккейной символикой
28 мая, 16:19
 
ПроисшествияЖильеМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Санкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала