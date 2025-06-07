https://ria.ru/20250607/ograblenie-2021497152.html

В Петербурге лжеправоохранители ограбили квартиру

В Петербурге лжеправоохранители ограбили квартиру - РИА Новости, 07.06.2025

В Петербурге лжеправоохранители ограбили квартиру

Мнимые "правоохранители", убедив 13-летнюю девочку в необходимости проведения "обыска" в квартире, украли оттуда деньги и ювелирные изделия на сумму 6,2... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T12:54:00+03:00

2025-06-07T12:54:00+03:00

2025-06-07T12:54:00+03:00

происшествия

жилье

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Мнимые "правоохранители", убедив 13-летнюю девочку в необходимости проведения "обыска" в квартире, украли оттуда деньги и ювелирные изделия на сумму 6,2 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечает ведомство, в пятницу в полицию Петроградского района обратилась жительница одного из домов на Большом проспекте. "Женщина сообщила, что днем ранее неизвестные во время ее отсутствия пришли к ней в квартиру и, представившись сотрудниками правоохранительного ведомства, убедили ее 13-летнюю дочь в необходимости проведения обыска. Доверчивая девочка впустила незнакомцев, которые в ходе осмотра жилья похитили из сейфа наличные деньги и украшения, после чего удалились", - говорится в сообщении. Полиция уточняет, что в результате у заявительницы украли ювелирные изделия на сумму около 4,7 миллиона рублей, а также около 1,5 миллиона рублей деньгами, общий ущерб составил около 6,24 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено по статье о краже, полиция ищет предполагаемых фигурантов.

https://ria.ru/20250523/kvartira-2018597939.html

https://rsport.ria.ru/20250528/chasy-2019586040.html

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происшествия, жилье, министерство внутренних дел рф (мвд россии), санкт-петербург