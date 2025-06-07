https://ria.ru/20250607/moshenniki-2021455924.html
Юрист рассказал, как мошенники лишают денег родителей через детей
Юрист рассказал, как мошенники лишают денег родителей через детей - РИА Новости, 07.06.2025
Юрист рассказал, как мошенники лишают денег родителей через детей
Мошенники могут вынудить детей дать доступ к банковским счетам родителей с помощью манипуляций с внутриигровыми покупками или имитации голоса друзей и служб... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T02:21:00+03:00
2025-06-07T02:21:00+03:00
2025-06-07T11:28:00+03:00
общество
россия
мошенничество
александр хаминский
дети
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Мошенники могут вынудить детей дать доступ к банковским счетам родителей с помощью манипуляций с внутриигровыми покупками или имитации голоса друзей и служб безопасности в мессенджерах, сообщил РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский."Ежедневно дети проводят в компьютерных играх часы, используя для этого смартфоны, планшеты и ноутбуки. Однако гаджеты нередко становятся ловушкой: через вредоносные программы злоумышленники получают доступ к личным данным, включая информацию о детских или родительских банковских картах, привязанных к игровым аккаунтам. Мошенники манипулируют внутриигровыми покупками: перенаправляют средства на анонимные счета или искусственно создают ситуации, где ребенок вынужден "проиграть" деньги", — рассказал он.Юрист добавил, что еще одной опасностью для детей в интернете может стать мошенничество в мессенджерах."Специальные скрипты помогают преступникам имитировать голосовые сообщения от "служб безопасности" или "друзей", вынуждая детей переводить средства, раскрывать доступ к родительским профилям на "Госуслугах" или в банковских приложениях", — предупредил Хаминский.Юрист напомнил о случаях, когда злоумышленники заставляли детей передавать наличные из дома, угрожая якобы проблемами с полицией."Подростки часто скрывают от родителей мелкие тайны, и это считается нормальным. Но мошенники искусственно усиливают страх разоблачения: "Если ты расскажешь взрослым, тебя накажут". Ребенок, опасаясь осуждения, не делится с родителями информацией о подобных звонках даже при серьезной угрозе", — подчеркнул Хаминский.Кроме того, юрист порекомендовал родителям вести доверительный открытый диалог с детьми."Родителям важно создать доверительную среду, где дети без страха могут рассказать о подозрительных звонках или требованиях в играх. Объясните, что преступники манипулируют страхами, а любую угрозу нужно обсуждать сразу", — отметил Хаминский.Он также посоветовал родителям пользоваться техническими мерами безопасности: антивирусами, двухфакторной аутентификацией и ограничением платежей в играх.
https://ria.ru/20250110/moshenniki-1993084704.html
https://ria.ru/20250606/podrostok-2021306397.html
https://ria.ru/20250606/moshenniki-2021259512.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, мошенничество, александр хаминский, дети
Общество, Россия, Мошенничество, Александр Хаминский, Дети
Юрист рассказал, как мошенники лишают денег родителей через детей
Хаминский: мошенники могут вынудить детей дать доступ к счетам родителей
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Мошенники могут вынудить детей дать доступ к банковским счетам родителей с помощью манипуляций с внутриигровыми покупками или имитации голоса друзей и служб безопасности в мессенджерах, сообщил РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Ежедневно дети проводят в компьютерных играх часы, используя для этого смартфоны, планшеты и ноутбуки. Однако гаджеты нередко становятся ловушкой: через вредоносные программы злоумышленники получают доступ к личным данным, включая информацию о детских или родительских банковских картах, привязанных к игровым аккаунтам. Мошенники манипулируют внутриигровыми покупками: перенаправляют средства на анонимные счета или искусственно создают ситуации, где ребенок вынужден "проиграть" деньги", — рассказал он.
Юрист добавил, что еще одной опасностью для детей в интернете может стать мошенничество в мессенджерах.
«
"Специальные скрипты помогают преступникам имитировать голосовые сообщения от "служб безопасности" или "друзей", вынуждая детей переводить средства, раскрывать доступ к родительским профилям на "Госуслугах" или в банковских приложениях", — предупредил Хаминский.
Юрист напомнил о случаях, когда злоумышленники заставляли детей передавать наличные из дома, угрожая якобы проблемами с полицией.
"Подростки часто скрывают от родителей мелкие тайны, и это считается нормальным. Но мошенники искусственно усиливают страх разоблачения: "Если ты расскажешь взрослым, тебя накажут". Ребенок, опасаясь осуждения, не делится с родителями информацией о подобных звонках даже при серьезной угрозе", — подчеркнул Хаминский.
Кроме того, юрист порекомендовал родителям вести доверительный открытый диалог с детьми.
«
"Родителям важно создать доверительную среду, где дети без страха могут рассказать о подозрительных звонках или требованиях в играх. Объясните, что преступники манипулируют страхами, а любую угрозу нужно обсуждать сразу", — отметил Хаминский.
Он также посоветовал родителям пользоваться техническими мерами безопасности: антивирусами, двухфакторной аутентификацией и ограничением платежей в играх.