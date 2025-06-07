https://ria.ru/20250607/monastyr-2021466210.html

Валаамский монастырь освободил от должности схиигумена Гавриила

Валаамский монастырь освободил от должности схиигумена Гавриила - РИА Новости, 07.06.2025

Валаамский монастырь освободил от должности схиигумена Гавриила

Валаамский монастырь освободил от должности начальника своего Сочинского подворья схиигумена Гавриила (Виноградова), чьи резонансные проповеди были опубликованы РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T07:14:00+03:00

2025-06-07T07:14:00+03:00

2025-06-07T07:14:00+03:00

религия

валаамский монастырь

религия

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Валаамский монастырь освободил от должности начальника своего Сочинского подворья схиигумена Гавриила (Виноградова), чьи резонансные проповеди были опубликованы в интернете Ранее в интернете появлялись резонансные видеозаписи проповедей схиигумена Гавриила, в которых он негативно высказывался в адрес представителей других религий. "Схиигумен Гавриил (Виноградов) освобождён от должности начальника Сочинского подворья Валаамского монастыря и приписного скита с 5 июня 2025 года", – говорится в Telegram-канале Валаамского монастыря в пятницу.

https://ria.ru/20200910/sergiy-1577038602.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

валаамский монастырь, религия