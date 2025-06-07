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Валаамский монастырь освободил от должности схиигумена Гавриила
Валаамский монастырь освободил от должности схиигумена Гавриила - РИА Новости, 07.06.2025
Валаамский монастырь освободил от должности схиигумена Гавриила
Валаамский монастырь освободил от должности начальника своего Сочинского подворья схиигумена Гавриила (Виноградова), чьи резонансные проповеди были опубликованы РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T07:14:00+03:00
2025-06-07T07:14:00+03:00
2025-06-07T07:14:00+03:00
религия
валаамский монастырь
религия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Валаамский монастырь освободил от должности начальника своего Сочинского подворья схиигумена Гавриила (Виноградова), чьи резонансные проповеди были опубликованы в интернете Ранее в интернете появлялись резонансные видеозаписи проповедей схиигумена Гавриила, в которых он негативно высказывался в адрес представителей других религий. "Схиигумен Гавриил (Виноградов) освобождён от должности начальника Сочинского подворья Валаамского монастыря и приписного скита с 5 июня 2025 года", – говорится в Telegram-канале Валаамского монастыря в пятницу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валаамский монастырь, религия
Религия, Валаамский монастырь, Религия
Валаамский монастырь освободил от должности схиигумена Гавриила
Автора скандальных проповедей схиигумена Гавриила отстранили от должности