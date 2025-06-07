https://ria.ru/20250607/moldaviya-2021540339.html

Парламент Гагаузии надеется, что жалобы жителей региона услышат в ЕС

Парламент Гагаузии надеется, что жалобы жителей региона услышат в ЕС - РИА Новости, 07.06.2025

Парламент Гагаузии надеется, что жалобы жителей региона услышат в ЕС

Председатель Народного собрания Гагаузии (парламент автономии) Дмитрий Константинов в заявлении для журналистов выразил надежду, что голоса жителей региона и их РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T18:19:00+03:00

2025-06-07T18:19:00+03:00

2025-06-07T18:19:00+03:00

в мире

гагаузия

комрат

кишинев

дмитрий константинов

евгения гуцул

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КОМРАТ (Гагаузская автономия Молдавии), 7 июн - РИА Новости. Председатель Народного собрания Гагаузии (парламент автономии) Дмитрий Константинов в заявлении для журналистов выразил надежду, что голоса жителей региона и их жалобы на политическое преследование главы Гагаузии Евгении Гуцул будут услышаны в Евросоюзе и в других странах. В столице Гагаузии проходит митинг в поддержку Гуцул. Ранее организаторы акции сообщали, что участники вынуждены добираться до места проведения акции пешком из-за полицейских проверок на дорогах. В социальных сетях появились видеозаписи остановки автомобилей сотрудниками правоохранительных органов на подъездах к Комрату. "Мы здесь собрались в том числе, чтобы нас услышало международное сообщество. Чтобы европейские наши друзья услышали жителей Гагаузии, чтобы они увидели, чего хочет Гагаузия, как политически преследуется центральными властями руководство автономии", - сказал Константинов журналистам. Парламентарий выразил сожаление, что из-за действий правоохранительных органов многим манифестантам пришлось идти в Комрат пешком в жару. "Я сожалею о том, что полиция блокирует транспорт с людьми. Сейчас жара, люди вынуждены идти пешком под палящим солнцем. Это издевательство. Жители автономии хотят выразить свою позицию, свое мнение", - заявил Константинов журналистам. Ситуация в Гагаузской автономии обострилась после ареста главы региона Гуцул по обвинению в финансировании партии "Шор". Власти автономии и местные жители неоднократно заявляли о политическом характере преследования руководства Гагаузии. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией.

https://ria.ru/20250606/moldaviya-2021320422.html

https://ria.ru/20250607/moldaviya-2021517834.html

гагаузия

комрат

кишинев

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в мире, гагаузия, комрат, кишинев, дмитрий константинов, евгения гуцул