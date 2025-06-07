https://ria.ru/20250607/moldaviya-2021531589.html

В Гагаузии обвинили Молдавию в репрессиях против руководства региона

В Гагаузии обвинили Молдавию в репрессиях против руководства региона - РИА Новости, 07.06.2025

В Гагаузии обвинили Молдавию в репрессиях против руководства региона

Общественный деятель Гагаузской автономии, экс-депутат Народного собрания гагаузии Роман Тютин сообщил РИА Новости о репрессивных действиях властей Молдавии... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T17:10:00+03:00

2025-06-07T17:10:00+03:00

2025-06-07T17:11:00+03:00

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задержание главы гагаузии гуцул

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КОМРАТ (Гагаузия), 7 июн – РИА Новости. Общественный деятель Гагаузской автономии, экс-депутат Народного собрания гагаузии Роман Тютин сообщил РИА Новости о репрессивных действиях властей Молдавии против руководства региона на митинге в Комрате (административный центр, столица Гагаузии) В Гагаузии идет подготовка к митингу в поддержку руководства региона. В Telegram-каналах, близких к оппозиции публикуются видеокадры, как полиция под предлогом проверок документов останавливает автомобили на въезде в Комрат. Советник главы Гагаузии Михаил Влах, являющийся одним из организаторов акции, подтвердил, что участники митинга вынуждены добираться в Комрат пешком. Он распространил в СМИ видеодоказательства, подтверждающие эту информацию. Акция была запланирована на 15.00 (совпадает с мск), но начнется с опозданием. "Мы пришли на этот митинг, чтобы выразить протест против тех незаконных действий со стороны центральных властей республики, которые сегодня творятся у нас в автономии. Это возбуждение незаконных уголовных дел против наших лидеров, против башкана (главы - ред.) Гагаузии, против председателя Народного собрания (местного парламента - ред.) Дмитрия Константинова", - сказал Тютин. По словам бывшего депутата Народного собрания Гагаузии, региональные лидеры "находятся под репрессивной машиной правящего режима". Участники митинга намерены "высказать свое мнение для того, чтобы быть услышанными как на международном уровне, так и на уровне Республики Молдовы", отметил общественный деятель. Ранее в регионе проходили акции протеста из-за действий центральных властей. Местное население обеспокоено ограничением автономных прав Гагаузии и давлением на избранное руководство региона. Ситуация в Гагаузской автономии обострилась после ареста главы региона Евгении Гуцул по обвинению в финансировании партии "Шор". Власти автономии и местные жители неоднократно заявляли о политическом характере преследования руководства Гагаузии. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией.

https://ria.ru/20250607/moldaviya-2021513537.html

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в мире, гагаузия, молдавия, комрат, дмитрий константинов, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул