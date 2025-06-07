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В Госдуме назвали заявления Мерца возмутительной ложью - РИА Новости, 07.06.2025
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20:06 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/merts-2021555151.html
В Госдуме назвали заявления Мерца возмутительной ложью
В Госдуме назвали заявления Мерца возмутительной ложью - РИА Новости, 07.06.2025
В Госдуме назвали заявления Мерца возмутительной ложью
Первый заместитель председателя ГД Иван Мельников считает, что заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца означает, что "в угоду сиюминутным интересам ложь говорится РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T20:06:00+03:00
2025-06-07T20:06:00+03:00
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Первый заместитель председателя ГД Иван Мельников считает, что заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца означает, что "в угоду сиюминутным интересам ложь говорится как нечто само собой разумеющееся". Ранее канцлер Германии на пресс-конференции с президентом США заявил, что Штаты в результате высадки в Нормандии закончили войну в Европе и освободили Германию от нацизма, а потому в состоянии сделать "что-то" для завершения украинского конфликта. О решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии ни одна из сторон не упомянула. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в обращении к председателю бундестага Юлии Клёкнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии сообщил, что направил им материалы об ударах и терактах режима Владимира Зеленского. Как отметил председатель Госдумы, неонацистский киевский режим наносит удары по мирным российским городам, теракты совершаются в местах массового скопления людей, на объектах гражданской инфраструктуры, а жертвами становятся в том числе пассажиры поездов. Володин также заявил, что правительство Германии все больше втягивается в военные действия против РФ, планируя развернуть производство ракет на Украине. "К сожалению, мы живем в период, когда в угоду сиюминутным интересам возмутительная ложь говорится как нечто само собой разумеющееся, причем на самом высоком уровне", - приводятся слова Мельникова на сайте ГД. По его словам, нужно сразу реагировать на ложь, что и сделал Володин. Мельников отметил, что если Мерц утверждает, что американские маневры стали ключевыми в освобождении Европы и Германии, "не стыдно ли ему, оглядываясь назад на всех своих послевоенных предшественников". Первый вице-спикер ГД выразил уверенность, что "им и в голову не пришло бы сказать это в таком виде. Ни в какие времена, включая самые конфронтационные отрезки Холодной войны". "Даже американский президент (Рональд - ред.) Рейган, известный самыми жесткими формулировками в адрес СССР и критикой политики Советского Союза в послевоенной Европе, насколько я помню, не позволял себе таких провокационных утверждений, какие позволил себе немецкий канцлер Мерц. Там могли быть грубые оценки, но не искажение исторических фактов, вокруг которых в 1945 году сложился мировой консенсус. А промолчать о решающей роли Красной армии — это оскорбление не только советского солдата, это в какой-то степени оскорбление ветеранов всех стран, кто знал и знает правду", - отметил он. Мельников подчеркнул, что "президент России Владимир Путин отметил на параде 9 мая, что Россия высоко ценит вклад союзнических армий, что открытие второго фронта в Европе после решающих битв на территории СССР приблизило победу".
https://ria.ru/20250606/volodin-2021441211.html
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в мире, германия, европа, ссср, иван мельников, вячеслав володин, фридрих мерц, госдума рф
В мире, Германия, Европа, СССР, Иван Мельников, Вячеслав Володин, Фридрих Мерц, Госдума РФ
В Госдуме назвали заявления Мерца возмутительной ложью

Депутат Мельников о словах Мерца: ложь говорит как нечто само собой разумеющееся

© AP Photo / Virginia MayoКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Первый заместитель председателя ГД Иван Мельников считает, что заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца означает, что "в угоду сиюминутным интересам ложь говорится как нечто само собой разумеющееся".
Ранее канцлер Германии на пресс-конференции с президентом США заявил, что Штаты в результате высадки в Нормандии закончили войну в Европе и освободили Германию от нацизма, а потому в состоянии сделать "что-то" для завершения украинского конфликта. О решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии ни одна из сторон не упомянула.
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Володин обратился в бундестаг из-за слов Мерца о Второй мировой войне
6 июня, 22:23
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в обращении к председателю бундестага Юлии Клёкнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии сообщил, что направил им материалы об ударах и терактах режима Владимира Зеленского. Как отметил председатель Госдумы, неонацистский киевский режим наносит удары по мирным российским городам, теракты совершаются в местах массового скопления людей, на объектах гражданской инфраструктуры, а жертвами становятся в том числе пассажиры поездов. Володин также заявил, что правительство Германии все больше втягивается в военные действия против РФ, планируя развернуть производство ракет на Украине.
«
"К сожалению, мы живем в период, когда в угоду сиюминутным интересам возмутительная ложь говорится как нечто само собой разумеющееся, причем на самом высоком уровне", - приводятся слова Мельникова на сайте ГД.
По его словам, нужно сразу реагировать на ложь, что и сделал Володин. Мельников отметил, что если Мерц утверждает, что американские маневры стали ключевыми в освобождении Европы и Германии, "не стыдно ли ему, оглядываясь назад на всех своих послевоенных предшественников". Первый вице-спикер ГД выразил уверенность, что "им и в голову не пришло бы сказать это в таком виде. Ни в какие времена, включая самые конфронтационные отрезки Холодной войны".
"Даже американский президент (Рональд - ред.) Рейган, известный самыми жесткими формулировками в адрес СССР и критикой политики Советского Союза в послевоенной Европе, насколько я помню, не позволял себе таких провокационных утверждений, какие позволил себе немецкий канцлер Мерц. Там могли быть грубые оценки, но не искажение исторических фактов, вокруг которых в 1945 году сложился мировой консенсус. А промолчать о решающей роли Красной армии — это оскорбление не только советского солдата, это в какой-то степени оскорбление ветеранов всех стран, кто знал и знает правду", - отметил он.
Мельников подчеркнул, что "президент России Владимир Путин отметил на параде 9 мая, что Россия высоко ценит вклад союзнических армий, что открытие второго фронта в Европе после решающих битв на территории СССР приблизило победу".
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