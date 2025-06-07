https://ria.ru/20250607/madrid-2021544572.html

В Мадриде прошел митинг против увеличения военных расходов

В Мадриде прошел митинг против увеличения военных расходов - РИА Новости, 07.06.2025

В Мадриде прошел митинг против увеличения военных расходов

Около двух тысяч человек вышли в субботу на акцию протеста в Мадриде в знак протеста против увеличения расходов на оборону, сообщили РИА Новости организаторы... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T18:52:00+03:00

2025-06-07T18:52:00+03:00

2025-06-07T19:00:00+03:00

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МАДРИД, 7 июн — РИА Новости. Около двух тысяч человек вышли в субботу на акцию протеста в Мадриде в знак протеста против увеличения расходов на оборону, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия. "Марш, в котором приняло участие около двух тысяч, прошел по проспекту Прадо в Мадриде. Акцию организовали около 70 коллективов, включая профсоюзы, ассоциации и политические партии, такие как Podemos, Izquierda Unida и Movimiento Sumar", - сказала представитель левой партии Podemos Анхела. Протестующие потребовали остановить планы правительства по доведению военных расходов до 2% ВВП, а также выступили против планов перевооружения НАТО и ЕС. Марш стартовал у вокзала Аточа, прошел мимо здания Конгресса депутатов и завершился на площади Пуэрта-дель-Соль. Звучали лозунги против премьер-министра королевства Педро Санчеса. На финише акции организаторы призвали сохранить "антивоенную и антифашистскую традицию Мадрида" и раскритиковали планы по увеличению военных расходов как "навязанные элитами". Особую тревогу у протестующих вызвали заявления США о необходимости доведения оборонного бюджета стран НАТО до 5% ВВП. Представители левых партий заявили, что подобный шаг может привести к политическому разрыву в правящей коалиции. В качестве альтернативы манифестанты предложили направить средства на образование, здравоохранение и защиту окружающей среды. Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что выделения 2% ВВП на нужды обороны достаточно для выполнения обязательств страны в рамках НАТО, несмотря на давление со стороны США и большинства союзников, поддерживающих увеличение расходов до 5% ВВП. Испания намерена выполнить обязательство перед НАТО и достичь уровня оборонных расходов в 2% ВВП в 2025 году. Это станет возможным благодаря одобренному правительством Плану технологического и промышленного развития в сфере безопасности и обороны, на который будет выделено дополнительно 10,47 миллиарда евро.

https://ria.ru/20250209/tysjachi-1998275340.html

https://ria.ru/20250405/madrid-2009546356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мадрид, сша, испания, педро санчес, маргарита роблес, нато, podemos, евросоюз