В Мадриде прошел митинг против увеличения военных расходов
В Мадриде около 2 тысяч человек вышли на протест против роста военных расходов
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Полиция Испании. Архивное фото
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МАДРИД, 7 июн — РИА Новости. Около двух тысяч человек вышли в субботу на акцию протеста в Мадриде в знак протеста против увеличения расходов на оборону, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
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Марш стартовал у вокзала Аточа, прошел мимо здания Конгресса депутатов и завершился на площади Пуэрта-дель-Соль. Звучали лозунги против премьер-министра королевства Педро Санчеса. На финише акции организаторы призвали сохранить "антивоенную и антифашистскую традицию Мадрида" и раскритиковали планы по увеличению военных расходов как "навязанные элитами".
Особую тревогу у протестующих вызвали заявления США о необходимости доведения оборонного бюджета стран НАТО до 5% ВВП. Представители левых партий заявили, что подобный шаг может привести к политическому разрыву в правящей коалиции. В качестве альтернативы манифестанты предложили направить средства на образование, здравоохранение и защиту окружающей среды.
Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что выделения 2% ВВП на нужды обороны достаточно для выполнения обязательств страны в рамках НАТО, несмотря на давление со стороны США и большинства союзников, поддерживающих увеличение расходов до 5% ВВП.
Испания намерена выполнить обязательство перед НАТО и достичь уровня оборонных расходов в 2% ВВП в 2025 году. Это станет возможным благодаря одобренному правительством Плану технологического и промышленного развития в сфере безопасности и обороны, на который будет выделено дополнительно 10,47 миллиарда евро.
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