https://ria.ru/20250607/kiev-2021522968.html
Киев не готов к обмену пленными, заявил Клишас
Киев не готов к обмену пленными, заявил Клишас - РИА Новости, 07.06.2025
Киев не готов к обмену пленными, заявил Клишас
Киевский режим не готов ни к обмену пленными, ни принять тела своих погибших солдат, хунта в Киеве была уверена, что они сорвали мирные контакты своими... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T15:59:00+03:00
2025-06-07T15:59:00+03:00
2025-06-07T15:59:00+03:00
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Киевский режим не готов ни к обмену пленными, ни принять тела своих погибших солдат, хунта в Киеве была уверена, что они сорвали мирные контакты своими безрассудными атаками, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в своем Telegram-канале. Украина перенесла выдачу тел и обмен пленными на неопределенный срок, ранее сообщили в Минобороны РФ. "Украина просто не готова ни к обмену пленными, ни принять тела своих солдат", - написал сенатор. По его словам, хунта в Киеве "была уверена, что они сорвали все мирные контакты своими безрассудными атаками". Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными, сообщил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский. Он был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
https://ria.ru/20250607/tela-2021522165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, киев, андрей клишас, владимир мединский, совет федерации рф, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Андрей Клишас, Владимир Мединский, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины
Киев не готов к обмену пленными, заявил Клишас
Клишас: Киев не готов ни к обмену пленными, ни к приему тел погибших