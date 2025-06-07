https://ria.ru/20250607/kiev-2021522968.html

Киев не готов к обмену пленными, заявил Клишас

Киев не готов к обмену пленными, заявил Клишас - РИА Новости, 07.06.2025

Киев не готов к обмену пленными, заявил Клишас

Киевский режим не готов ни к обмену пленными, ни принять тела своих погибших солдат, хунта в Киеве была уверена, что они сорвали мирные контакты своими... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T15:59:00+03:00

2025-06-07T15:59:00+03:00

2025-06-07T15:59:00+03:00

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Киевский режим не готов ни к обмену пленными, ни принять тела своих погибших солдат, хунта в Киеве была уверена, что они сорвали мирные контакты своими безрассудными атаками, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в своем Telegram-канале. Украина перенесла выдачу тел и обмен пленными на неопределенный срок, ранее сообщили в Минобороны РФ. "Украина просто не готова ни к обмену пленными, ни принять тела своих солдат", - написал сенатор. По его словам, хунта в Киеве "была уверена, что они сорвали все мирные контакты своими безрассудными атаками". Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными, сообщил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский. Он был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.

https://ria.ru/20250607/tela-2021522165.html

https://ria.ru/20250607/peregovory-2021504908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, киев, андрей клишас, владимир мединский, совет федерации рф, вооруженные силы украины