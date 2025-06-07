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Киев не готов к обмену пленными, заявил Клишас - РИА Новости, 07.06.2025
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15:59 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/kiev-2021522968.html
Киев не готов к обмену пленными, заявил Клишас
Киев не готов к обмену пленными, заявил Клишас - РИА Новости, 07.06.2025
Киев не готов к обмену пленными, заявил Клишас
Киевский режим не готов ни к обмену пленными, ни принять тела своих погибших солдат, хунта в Киеве была уверена, что они сорвали мирные контакты своими... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T15:59:00+03:00
2025-06-07T15:59:00+03:00
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Киевский режим не готов ни к обмену пленными, ни принять тела своих погибших солдат, хунта в Киеве была уверена, что они сорвали мирные контакты своими безрассудными атаками, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в своем Telegram-канале. Украина перенесла выдачу тел и обмен пленными на неопределенный срок, ранее сообщили в Минобороны РФ. "Украина просто не готова ни к обмену пленными, ни принять тела своих солдат", - написал сенатор. По его словам, хунта в Киеве "была уверена, что они сорвали все мирные контакты своими безрассудными атаками". Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными, сообщил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский. Он был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
https://ria.ru/20250607/tela-2021522165.html
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в мире, украина, россия, киев, андрей клишас, владимир мединский, совет федерации рф, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Андрей Клишас, Владимир Мединский, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины
Киев не готов к обмену пленными, заявил Клишас

Клишас: Киев не готов ни к обмену пленными, ни к приему тел погибших

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАндрей Клишас
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Андрей Клишас. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Киевский режим не готов ни к обмену пленными, ни принять тела своих погибших солдат, хунта в Киеве была уверена, что они сорвали мирные контакты своими безрассудными атаками, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в своем Telegram-канале.
Украина перенесла выдачу тел и обмен пленными на неопределенный срок, ранее сообщили в Минобороны РФ.
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Слуцкий прокомментировал перенос Украиной сроков приемки тел военных
Вчера, 15:54
"Украина просто не готова ни к обмену пленными, ни принять тела своих солдат", - написал сенатор.
По его словам, хунта в Киеве "была уверена, что они сорвали все мирные контакты своими безрассудными атаками".
Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными, сообщил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский. Он был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Полное заявление Мединского о срыве Украиной договоренностей по передаче тел погибших солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
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Вчера, 13:52
 
В миреУкраинаРоссияКиевАндрей КлишасВладимир МединскийСовет Федерации РФВооруженные силы Украины
 
 
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