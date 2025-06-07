Сборная Нидерландов обыграла финнов в квалификации к ЧМ-2026

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Сборная Нидерландов по футболу обыграла команду Финляндии в гостевом матче европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.
Встреча группы G, которая прошла в субботу в Хельсинки, закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голы забили Мемфис Депай (6-я минута) и Дензел Дюмфрис (23).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа G
07 июня 2025 • начало в 21:45
Завершен
06’ • Мемфис Депай
23’ • Дензел Дюмфрис
Нидерландская команда с 3 очками после одной игры занимает третье место в таблице, финны с 4 очками после трех игр идут на второй позиции.
В другом матче австрийцы в группе Н обыграли румын со счетом 2:1.