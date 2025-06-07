https://ria.ru/20250607/eskalatsiya-2021463018.html

"Хорошим не кончится": в США обвинили Киев в эскалации конфликта с Москвой

"Хорошим не кончится": в США обвинили Киев в эскалации конфликта с Москвой - РИА Новости, 07.06.2025

"Хорошим не кончится": в США обвинили Киев в эскалации конфликта с Москвой

Атаки Украины на российские авиабазы привели только к эскалации конфликта, ничего хорошего Киев не ждет, заявил профессор Чикагского университета Джеффри Сакс... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T05:55:00+03:00

2025-06-07T05:55:00+03:00

2025-06-07T06:22:00+03:00

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МОСКВА, 7 июня — РИА Новости. Атаки Украины на российские авиабазы привели только к эскалации конфликта, ничего хорошего Киев не ждет, заявил профессор Чикагского университета Джеффри Сакс во время трансляции в соцсети X."Началась эскалация конфликта по вине Украины. Безответственность европейцев и украинцев в отсутствии желания прийти к разумному миру ничем хорошим не закончится", — сказал он.Экономист отметил, что действия Украины затронули проблему ядерного сдерживания между Западом и Россией. После входа США из договора по сдерживанию, угроза для Москвы нарастала с каждым расширением НАТО."Украинцы этой атакой полностью подтвердили обоснованность всех причин начала конфликта", — заключил Сакс.Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.Ответственность за теракты взял на себя Владимир Зеленский.

https://ria.ru/20250607/tramp-2021452924.html

https://ria.ru/20250607/plan-2021451069.html

https://ria.ru/20250606/kiev-2021118718.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины