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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" - РИА Новости, 07.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
Подразделения группировки ВС РФ "Днепр" уничтожили за сутки до 100 боевиков ВСУ, артиллерийское орудие, шесть станций радиоэлектронной борьбы, станцию... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T13:33:00+03:00
2025-06-07T13:33:00+03:00
2025-06-07T13:37:00+03:00
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Днепр" уничтожили за сутки до 100 боевиков ВСУ, артиллерийское орудие, шесть станций радиоэлектронной борьбы, станцию радиоэлектронной разведки "Пластун" и два склада боеприпасов, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Ильинка Днепропетровской области, Казацкое , Камышаны и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 100 военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, шесть станций радиоэлектронной борьбы, станцию радиоэлектронной разведки "Пластун" и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
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россия, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до ста военных в зоне действия "Днепра"