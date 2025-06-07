https://ria.ru/20250607/dnepr-2021501462.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" - РИА Новости, 07.06.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"

Подразделения группировки ВС РФ "Днепр" уничтожили за сутки до 100 боевиков ВСУ, артиллерийское орудие, шесть станций радиоэлектронной борьбы, станцию... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T13:33:00+03:00

2025-06-07T13:33:00+03:00

2025-06-07T13:37:00+03:00

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Днепр" уничтожили за сутки до 100 боевиков ВСУ, артиллерийское орудие, шесть станций радиоэлектронной борьбы, станцию радиоэлектронной разведки "Пластун" и два склада боеприпасов, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Ильинка Днепропетровской области, Казацкое , Камышаны и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 100 военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, шесть станций радиоэлектронной борьбы, станцию радиоэлектронной разведки "Пластун" и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20250607/preduprezhdenie-2021475310.html

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Варвара Скокшина

россия, херсонская область , вооруженные силы украины