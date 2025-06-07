https://ria.ru/20250607/deti-2021532728.html

Эксперт рассказала о составлении списка литературы для внеклассного чтения

Эксперт рассказала о составлении списка литературы для внеклассного чтения - РИА Новости, 07.06.2025

Эксперт рассказала о составлении списка литературы для внеклассного чтения

Интересы и возрастные особенности школьников учитывались при составлении списка произведений для внеклассного чтения, сообщила РИА Новости заведующая Центром... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T17:22:00+03:00

2025-06-07T17:22:00+03:00

2025-06-07T17:22:00+03:00

россия

владимир путин

владимир мединский

захар прилепин

российская государственная детская библиотека

общество

образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/129945/29/1299452984_0:134:2000:1259_1920x0_80_0_0_a6eb2dd3a2917549ceb73fe52ef62ba4.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Интересы и возрастные особенности школьников учитывались при составлении списка произведений для внеклассного чтения, сообщила РИА Новости заведующая Центром филологического общего образования имени Шанского Ирина Добротина. По поручению президента России Владимира Путина формируется список литературных произведений патриотической направленности, созданных современными писателями, для внеклассного чтения. "Конечно, при составлении такого списка в первую очередь были учтены возрастные особенности школьников, их читательские интересы. А также перечни, рекомендованные специалистами Российской государственной детской библиотеки; материалы единых учебников по мировой и российской истории в части списков литературы для дополнительного чтения", - рассказала Добротина. Она добавила, что подходы к составлению списков и сами произведения неоднократно обсуждались на встречах со школьными библиотекарями, заседаниях рабочей группы при министерстве просвещения РФ. "Подбирались художественные произведения, в которых писатель-современник говорит о родной земле, о великих людях России, о событиях Великой Отечественной войны, это не может не вызвать отклик", - отметила эксперт. Ранее в Минпросвещения РФ сообщили РИА Новости, что книги помощника президента РФ Владимира Мединского и писателя Захара Прилепина впервые включили в программу внеклассного чтения. До 2030 года министерство планирует обеспечить необходимыми книгами образовательные учреждения страны.

https://ria.ru/20250606/ege-2021211922.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, владимир мединский, захар прилепин, российская государственная детская библиотека , общество, образование