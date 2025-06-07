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Эксперт рассказала о составлении списка литературы для внеклассного чтения - РИА Новости, 07.06.2025
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17:22 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/deti-2021532728.html
Эксперт рассказала о составлении списка литературы для внеклассного чтения
Эксперт рассказала о составлении списка литературы для внеклассного чтения - РИА Новости, 07.06.2025
Эксперт рассказала о составлении списка литературы для внеклассного чтения
Интересы и возрастные особенности школьников учитывались при составлении списка произведений для внеклассного чтения, сообщила РИА Новости заведующая Центром... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T17:22:00+03:00
2025-06-07T17:22:00+03:00
россия
владимир путин
владимир мединский
захар прилепин
российская государственная детская библиотека
общество
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Интересы и возрастные особенности школьников учитывались при составлении списка произведений для внеклассного чтения, сообщила РИА Новости заведующая Центром филологического общего образования имени Шанского Ирина Добротина. По поручению президента России Владимира Путина формируется список литературных произведений патриотической направленности, созданных современными писателями, для внеклассного чтения. "Конечно, при составлении такого списка в первую очередь были учтены возрастные особенности школьников, их читательские интересы. А также перечни, рекомендованные специалистами Российской государственной детской библиотеки; материалы единых учебников по мировой и российской истории в части списков литературы для дополнительного чтения", - рассказала Добротина. Она добавила, что подходы к составлению списков и сами произведения неоднократно обсуждались на встречах со школьными библиотекарями, заседаниях рабочей группы при министерстве просвещения РФ. "Подбирались художественные произведения, в которых писатель-современник говорит о родной земле, о великих людях России, о событиях Великой Отечественной войны, это не может не вызвать отклик", - отметила эксперт. Ранее в Минпросвещения РФ сообщили РИА Новости, что книги помощника президента РФ Владимира Мединского и писателя Захара Прилепина впервые включили в программу внеклассного чтения. До 2030 года министерство планирует обеспечить необходимыми книгами образовательные учреждения страны.
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россия, владимир путин, владимир мединский, захар прилепин, российская государственная детская библиотека , общество, образование
Россия, Владимир Путин, Владимир Мединский, Захар Прилепин, Российская государственная детская библиотека , Общество, Образование
Эксперт рассказала о составлении списка литературы для внеклассного чтения

Филолог Добротина: интересы детей учитывались в списке для внеклассного чтения

© Fotolia / Syda ProductionsУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© Fotolia / Syda Productions
Урок в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Интересы и возрастные особенности школьников учитывались при составлении списка произведений для внеклассного чтения, сообщила РИА Новости заведующая Центром филологического общего образования имени Шанского Ирина Добротина.
По поручению президента России Владимира Путина формируется список литературных произведений патриотической направленности, созданных современными писателями, для внеклассного чтения.
"Конечно, при составлении такого списка в первую очередь были учтены возрастные особенности школьников, их читательские интересы. А также перечни, рекомендованные специалистами Российской государственной детской библиотеки; материалы единых учебников по мировой и российской истории в части списков литературы для дополнительного чтения", - рассказала Добротина.
Она добавила, что подходы к составлению списков и сами произведения неоднократно обсуждались на встречах со школьными библиотекарями, заседаниях рабочей группы при министерстве просвещения РФ.
"Подбирались художественные произведения, в которых писатель-современник говорит о родной земле, о великих людях России, о событиях Великой Отечественной войны, это не может не вызвать отклик", - отметила эксперт.
Ранее в Минпросвещения РФ сообщили РИА Новости, что книги помощника президента РФ Владимира Мединского и писателя Захара Прилепина впервые включили в программу внеклассного чтения. До 2030 года министерство планирует обеспечить необходимыми книгами образовательные учреждения страны.
ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Российские школьники начали получать первые результаты ЕГЭ
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РоссияВладимир ПутинВладимир МединскийЗахар ПрилепинРоссийская государственная детская библиотекаОбществоОбразование
 
 
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