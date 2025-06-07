Депутат Рады призвала жителей Сум покинуть город
Депутат Рады Безуглая призвала жителей Сум, не служащих в ВСУ, покинуть город
© Фото : страница Марьяны Безуглой в соцсетиДепутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая
© Фото : страница Марьяны Безуглой в соцсети
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале заявила, что жители Сум, которые не служат в ВСУ и не помогают украинской армии, должны покинуть город.
Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров 30 мая на фоне продвижения российских сил призвал жителей украинских приграничных территорий не откладывать эвакуацию.
"Сумчанам: давайте придерживаться классического принципа - вы в силах обороны, или помогаете силам обороны, или эвакуируетесь", - написала Безуглая.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.