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Депутат Рады призвала жителей Сум покинуть город - РИА Новости, 07.06.2025
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13:54 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/deputat-2021505132.html
Депутат Рады призвала жителей Сум покинуть город
Депутат Рады призвала жителей Сум покинуть город - РИА Новости, 07.06.2025
Депутат Рады призвала жителей Сум покинуть город
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале заявила, что жители Сум, которые не служат в ВСУ и не помогают украинской армии, должны покинуть РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T13:54:00+03:00
2025-06-07T13:54:00+03:00
в мире
сумы
авдеевка
донецкая народная республика
олег григорьев
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале заявила, что жители Сум, которые не служат в ВСУ и не помогают украинской армии, должны покинуть город. Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров 30 мая на фоне продвижения российских сил призвал жителей украинских приграничных территорий не откладывать эвакуацию. "Сумчанам: давайте придерживаться классического принципа - вы в силах обороны, или помогаете силам обороны, или эвакуируетесь", - написала Безуглая. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.
https://ria.ru/20250605/voennye-2021034242.html
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сумы
авдеевка
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в мире, сумы, авдеевка, донецкая народная республика, олег григорьев, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Сумы, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Олег Григорьев, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Депутат Рады призвала жителей Сум покинуть город

Депутат Рады Безуглая призвала жителей Сум, не служащих в ВСУ, покинуть город

© Фото : страница Марьяны Безуглой в соцсетиДепутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© Фото : страница Марьяны Безуглой в соцсети
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале заявила, что жители Сум, которые не служат в ВСУ и не помогают украинской армии, должны покинуть город.
Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров 30 мая на фоне продвижения российских сил призвал жителей украинских приграничных территорий не откладывать эвакуацию.
Трофейный американский танк M1 Abrams на выставке поверженной западной военной техники на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Российские военные вывезли из Сумской области американские танки
5 июня, 10:15
"Сумчанам: давайте придерживаться классического принципа - вы в силах обороны, или помогаете силам обороны, или эвакуируетесь", - написала Безуглая.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.
Сумская область - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
В Сумской области расширили зону обязательной эвакуации
31 мая, 09:49
 
В миреСумыАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаОлег ГригорьевВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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