https://ria.ru/20250607/deputat-2021505132.html

Депутат Рады призвала жителей Сум покинуть город

Депутат Рады призвала жителей Сум покинуть город - РИА Новости, 07.06.2025

Депутат Рады призвала жителей Сум покинуть город

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале заявила, что жители Сум, которые не служат в ВСУ и не помогают украинской армии, должны покинуть РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T13:54:00+03:00

2025-06-07T13:54:00+03:00

2025-06-07T13:54:00+03:00

в мире

сумы

авдеевка

донецкая народная республика

олег григорьев

верховная рада украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале заявила, что жители Сум, которые не служат в ВСУ и не помогают украинской армии, должны покинуть город. Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров 30 мая на фоне продвижения российских сил призвал жителей украинских приграничных территорий не откладывать эвакуацию. "Сумчанам: давайте придерживаться классического принципа - вы в силах обороны, или помогаете силам обороны, или эвакуируетесь", - написала Безуглая. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.

https://ria.ru/20250605/voennye-2021034242.html

https://ria.ru/20250531/zona-2020106297.html

сумы

авдеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сумы, авдеевка, донецкая народная республика, олег григорьев, верховная рада украины, вооруженные силы украины