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ВС Чехии вернул в суд Праги дело об аренде российской недвижимости - РИА Новости, 07.06.2025
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22:53 07.06.2025 (обновлено: 22:54 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/chekhiya-2021571521.html
ВС Чехии вернул в суд Праги дело об аренде российской недвижимости
ВС Чехии вернул в суд Праги дело об аренде российской недвижимости - РИА Новости, 07.06.2025
ВС Чехии вернул в суд Праги дело об аренде российской недвижимости
Верховный суд Чехии вернул в суд первой инстанции дело об оплате аренды недвижимости, находящейся в стране в пользовании РФ, отклонив апелляцию российской... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T22:53:00+03:00
2025-06-07T22:54:00+03:00
в мире
чехия
россия
москва
андрей бабиш
петр фиала
мария захарова
чешское радио
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Верховный суд Чехии вернул в суд первой инстанции дело об оплате аренды недвижимости, находящейся в стране в пользовании РФ, отклонив апелляцию российской стороны о том, что чешские суды не могут расследовать подобные вопросы, сообщило в субботу Чешское радио (ЧР) со ссылкой на Верховный суд. "Верховный суд республики отклонил апелляцию российской стороны, согласно которой внутренняя судебная система не имеет полномочий разрешать подобные дела. Дело возвращено в горсуд Праги. По данным ЧР, речь идет о неуплаченной арендной плате за несколько месяцев за объекты РФ в Праге и других районах Чехии", - говорится в сообщении. Как отмечает Чешское радио, новое постановление означает, что после того, как материалы дела будут переданы в пражский горсуд, он может перейти к обсуждению сути дела, а именно – к вопросу об уплате арендной платы за объекты недвижимости РФ в Чехии. Иск об оплате подало в суд одно из подразделений МИД – департамент дипсервиса. Пресс-секретарь МИД Мариана Вернерова приветствовала решение Верховного суда. В свою очередь, адвокат российской стороны в этом деле Михал Пацовский не смог прокомментировать ситуацию, поскольку пока еще не получил информацию о решении Верховного суда. "Все, что я могу сказать, - это то, что грустно, что вы узнали об этом раньше клиента", - сказал Пацовский Чешскому радио в ответ на его просьбу о комментарии. По данным Чешского радио, речь в данном случае идет об уплате арендной платы в размере более 60 миллионов крон (около 2,76 миллиона долларов), при этом РФ, как отмечает ЧР, может и далее бесплатно пользоваться девятью объектами недвижимости, в том числе, зданиями посольства и резиденции посла. Вопрос об оплате аренды российской недвижимости в Чехии впервые был поднят правительством премьера Андрея Бабиша в июле 2020 года, затем его разбирательством занялся кабмин премьера Петра Фиалы, который отменил девять постановлений правительства социалистической Чехословакии периода 1970-1080-х годов, по которым СССР мог безвозмездно пользоваться 40 объектами недвижимости на территории нынешней Чехии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала тогда, что Москва даст соответствующий ответ на отмену Чехией решения о предоставлении СССР в бесплатное пользование земельных участков и недвижимости и будет предпринимать защитные меры, в том числе использовать правовые механизмы для защиты недвижимости российских загранпредставительств в Чехии. В ноябре 2023 года глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что правительство страны одобрило заморозку российской государственной собственности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что решение о заморозке Чехией объектов Госзагрансобственности РФ противозаконно с точки зрения международного права, в случае формализации решения Чехии о заморозке возможна ответная реакция. Отношения между Россией и Чехией резко ухудшились после того, как в апреле 2021 года Прага обвинила Москву в участии агентов российских спецслужб в организации взрывов на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. В связи с этим из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что МИД РФ ответил высылкой 20 сотрудников чешского посольства в Москве. После 24 февраля 2022 года кабмин Чехии отозвал разрешение на деятельность в республике генконсульств РФ в Брно и Карловых Варах. Кроме того, прекращена выдача туристических виз гражданам РФ. Чехия также временно заморозила деятельность своих генконсульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге и прекратила работу Чешского дома в Москве.
https://ria.ru/20241218/chekhiya-1990016938.html
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в мире, чехия, россия, москва, андрей бабиш, петр фиала, мария захарова, чешское радио
В мире, Чехия, Россия, Москва, Андрей Бабиш, Петр Фиала, Мария Захарова, Чешское радио
ВС Чехии вернул в суд Праги дело об аренде российской недвижимости

ВС Чехии вернул в суд первой инстанции дело об оплате аренды недвижимости РФ

© AP Photo / Petr David JosekАвтомобиль посольства России в Праге
Автомобиль посольства России в Праге - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Автомобиль посольства России в Праге. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Верховный суд Чехии вернул в суд первой инстанции дело об оплате аренды недвижимости, находящейся в стране в пользовании РФ, отклонив апелляцию российской стороны о том, что чешские суды не могут расследовать подобные вопросы, сообщило в субботу Чешское радио (ЧР) со ссылкой на Верховный суд.
«
"Верховный суд республики отклонил апелляцию российской стороны, согласно которой внутренняя судебная система не имеет полномочий разрешать подобные дела. Дело возвращено в горсуд Праги. По данным ЧР, речь идет о неуплаченной арендной плате за несколько месяцев за объекты РФ в Праге и других районах Чехии", - говорится в сообщении.
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Как отмечает Чешское радио, новое постановление означает, что после того, как материалы дела будут переданы в пражский горсуд, он может перейти к обсуждению сути дела, а именно – к вопросу об уплате арендной платы за объекты недвижимости РФ в Чехии.
Иск об оплате подало в суд одно из подразделений МИД – департамент дипсервиса. Пресс-секретарь МИД Мариана Вернерова приветствовала решение Верховного суда.
В свою очередь, адвокат российской стороны в этом деле Михал Пацовский не смог прокомментировать ситуацию, поскольку пока еще не получил информацию о решении Верховного суда.
«
"Все, что я могу сказать, - это то, что грустно, что вы узнали об этом раньше клиента", - сказал Пацовский Чешскому радио в ответ на его просьбу о комментарии.
По данным Чешского радио, речь в данном случае идет об уплате арендной платы в размере более 60 миллионов крон (около 2,76 миллиона долларов), при этом РФ, как отмечает ЧР, может и далее бесплатно пользоваться девятью объектами недвижимости, в том числе, зданиями посольства и резиденции посла.
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Вопрос об оплате аренды российской недвижимости в Чехии впервые был поднят правительством премьера Андрея Бабиша в июле 2020 года, затем его разбирательством занялся кабмин премьера Петра Фиалы, который отменил девять постановлений правительства социалистической Чехословакии периода 1970-1080-х годов, по которым СССР мог безвозмездно пользоваться 40 объектами недвижимости на территории нынешней Чехии.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала тогда, что Москва даст соответствующий ответ на отмену Чехией решения о предоставлении СССР в бесплатное пользование земельных участков и недвижимости и будет предпринимать защитные меры, в том числе использовать правовые механизмы для защиты недвижимости российских загранпредставительств в Чехии.
В ноябре 2023 года глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что правительство страны одобрило заморозку российской государственной собственности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что решение о заморозке Чехией объектов Госзагрансобственности РФ противозаконно с точки зрения международного права, в случае формализации решения Чехии о заморозке возможна ответная реакция.
Отношения между Россией и Чехией резко ухудшились после того, как в апреле 2021 года Прага обвинила Москву в участии агентов российских спецслужб в организации взрывов на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. В связи с этим из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что МИД РФ ответил высылкой 20 сотрудников чешского посольства в Москве. После 24 февраля 2022 года кабмин Чехии отозвал разрешение на деятельность в республике генконсульств РФ в Брно и Карловых Варах. Кроме того, прекращена выдача туристических виз гражданам РФ. Чехия также временно заморозила деятельность своих генконсульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге и прекратила работу Чешского дома в Москве.
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