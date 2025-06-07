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Лукашенко рассказал, как Си Цзиньпин предложил ему построить стадион - РИА Новости, 07.06.2025
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19:18 07.06.2025 (обновлено: 19:20 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/belorussiya-2021549645.html
Лукашенко рассказал, как Си Цзиньпин предложил ему построить стадион
Лукашенко рассказал, как Си Цзиньпин предложил ему построить стадион - РИА Новости, 07.06.2025
Лукашенко рассказал, как Си Цзиньпин предложил ему построить стадион
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин сам предложил построить за счет Китая Национальный футбольный стадион и... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T19:18:00+03:00
2025-06-07T19:20:00+03:00
китай
белоруссия
пекин
александр лукашенко
си цзиньпин
в мире
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МИНСК, 7 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин сам предложил построить за счет Китая Национальный футбольный стадион и сделать подарок белорусам, и поблагодарил "своего друга". Выступление президента на церемонии открытия стадиона показал в прямом эфире телеканал "Первый информационный". По словам Лукашенко, однажды в Пекине на переговорах "со своим старым и очень надежным другом, председателем КНР Си Цзиньпином" он поделился мыслями о то, что хотел бы видеть высокий класс белорусских футболистов. "Но я его не просил тогда. И вот, в очередной бывая в Пекине, закончив переговоры, официальную часть, он меня берет за руку, говорит, "давайте что-то покажу". Он меня подводит, огромный стол, и что-то там под какой-то простыней, покрывалом. Снимает это покрывало и говорит – "вот бассейн, о котором ты мечтал, и национальный стадион международного уровня. Мы это подарим белорусскому народу". Я сразу не поверил. Но потом подумал, ну китайцы просто так, зря ничего не говорят, а тем более первое лицо. Вот с этого все началось", - сказал Лукашенко. По его словам, строили относительно быстро. "Бассейн международного уровня вы видели. Полностью подарок китайского народа. Там нет белорусских денег. И вот сегодня мы официально открываем величайший памятник. Я сказал на входе, где вы видели памятник двум футболистам, я сказал, что впору бы здесь поставить памятник моему другу Си Цзиньпину", - сказал президент. Лукашенко официально поблагодарил председателя Китайской Народной Республики, а также всех китайских партнеров, строителей. "Сегодня мы открываем это грандиозное сооружение для нашей страны, для Беларуси. Великолепная арена, как и новый бассейн, о котором я говорил, международного уровня, спроектирована, построена нашими друзьями из Китайской Народной Республики", - сказал Лукашенко. По его словам, стадион будет символом крепкой белорусско-китайской дружбы. "Я убежден, этот стадион станет еще одним узнаваемым образом нашего города-героя Минска, символом крепкой белорусско-китайской дружбы", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20250604/lukashenko-2020782792.html
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китай, белоруссия, пекин, александр лукашенко, си цзиньпин, в мире
Китай, Белоруссия, Пекин, Александр Лукашенко, Си Цзиньпин, В мире
Лукашенко рассказал, как Си Цзиньпин предложил ему построить стадион

Лукашенко: Си Цзиньпин сам предложил построить Национальный футбольный стадион

© Пул Первого/TelegramОткрытие Национального футбольного стадиона в Белоруссии
Открытие Национального футбольного стадиона в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© Пул Первого/Telegram
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МИНСК, 7 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин сам предложил построить за счет Китая Национальный футбольный стадион и сделать подарок белорусам, и поблагодарил "своего друга".
Выступление президента на церемонии открытия стадиона показал в прямом эфире телеканал "Первый информационный".
По словам Лукашенко, однажды в Пекине на переговорах "со своим старым и очень надежным другом, председателем КНР Си Цзиньпином" он поделился мыслями о то, что хотел бы видеть высокий класс белорусских футболистов.
"Но я его не просил тогда. И вот, в очередной бывая в Пекине, закончив переговоры, официальную часть, он меня берет за руку, говорит, "давайте что-то покажу". Он меня подводит, огромный стол, и что-то там под какой-то простыней, покрывалом. Снимает это покрывало и говорит – "вот бассейн, о котором ты мечтал, и национальный стадион международного уровня. Мы это подарим белорусскому народу". Я сразу не поверил. Но потом подумал, ну китайцы просто так, зря ничего не говорят, а тем более первое лицо. Вот с этого все началось", - сказал Лукашенко.
По его словам, строили относительно быстро.
"Бассейн международного уровня вы видели. Полностью подарок китайского народа. Там нет белорусских денег. И вот сегодня мы официально открываем величайший памятник. Я сказал на входе, где вы видели памятник двум футболистам, я сказал, что впору бы здесь поставить памятник моему другу Си Цзиньпину", - сказал президент.
Лукашенко официально поблагодарил председателя Китайской Народной Республики, а также всех китайских партнеров, строителей.
"Сегодня мы открываем это грандиозное сооружение для нашей страны, для Беларуси. Великолепная арена, как и новый бассейн, о котором я говорил, международного уровня, спроектирована, построена нашими друзьями из Китайской Народной Республики", - сказал Лукашенко.
По его словам, стадион будет символом крепкой белорусско-китайской дружбы.
"Я убежден, этот стадион станет еще одним узнаваемым образом нашего города-героя Минска, символом крепкой белорусско-китайской дружбы", - сказал глава государства.
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