https://ria.ru/20250606/zhaloba-2021353754.html

В Госдуме назвали жалобу Зеленского на ответный удар "крокодильими слезами"

В Госдуме назвали жалобу Зеленского на ответный удар "крокодильими слезами" - РИА Новости, 06.06.2025

В Госдуме назвали жалобу Зеленского на ответный удар "крокодильими слезами"

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал "крокодильими слезами" жалобную реакцию Владимира Зеленского на массированный удар России в ответ на... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T16:02:00+03:00

2025-06-06T16:02:00+03:00

2025-06-06T19:14:00+03:00

украина

россия

амурская область

владимир зеленский

в мире

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015049325_492:154:2618:1350_1920x0_80_0_0_c6d9aa41828c922423c1cf3326e88fd6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал "крокодильими слезами" жалобную реакцию Владимира Зеленского на массированный удар России в ответ на атаки Киева по российским аэродромам. В пятницу Минобороны РФ сообщило, что российские войска ночью нанесли массированный удар в ответ на теракты Киева. Среди пораженных целей — конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта оружия и военной техники, цеха сборки ударных беспилотников, центры подготовки летного состава, склады вооружения и военной техники ВСУ. Зеленский, в свою очередь, в своем Telegram-канале пожаловался на этот удар, призвал Америку и Европу вместе надавить. "Сначала Зеленский организует теракты против гражданской инфраструктуры в российских регионах и атаку на наши аэродромы, а потом льет крокодильи слезы из-за ответного удара, притворяясь, что ему кого-то жаль. Зеленский своими преступными террористическими выходками целенаправленно стремится накликать беду на Украину. Ему плевать на украинский народ и его будущее", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Зеленскому нужно не "жалобными посты писать", а покинуть Украину, оставив ее в покое и подарив шанс на мирное и добрососедское существование с Россией. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.

https://ria.ru/20250606/zelenskiy-2021237843.html

https://ria.ru/20250606/dmitruk-2021318965.html

украина

россия

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, амурская область, владимир зеленский, в мире, госдума рф