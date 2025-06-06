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В Госдуме назвали жалобу Зеленского на ответный удар "крокодильими слезами" - РИА Новости, 06.06.2025
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16:02 06.06.2025 (обновлено: 19:14 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/zhaloba-2021353754.html
В Госдуме назвали жалобу Зеленского на ответный удар "крокодильими слезами"
В Госдуме назвали жалобу Зеленского на ответный удар "крокодильими слезами" - РИА Новости, 06.06.2025
В Госдуме назвали жалобу Зеленского на ответный удар "крокодильими слезами"
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал "крокодильими слезами" жалобную реакцию Владимира Зеленского на массированный удар России в ответ на... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T16:02:00+03:00
2025-06-06T19:14:00+03:00
украина
россия
амурская область
владимир зеленский
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал "крокодильими слезами" жалобную реакцию Владимира Зеленского на массированный удар России в ответ на атаки Киева по российским аэродромам. В пятницу Минобороны РФ сообщило, что российские войска ночью нанесли массированный удар в ответ на теракты Киева. Среди пораженных целей — конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта оружия и военной техники, цеха сборки ударных беспилотников, центры подготовки летного состава, склады вооружения и военной техники ВСУ. Зеленский, в свою очередь, в своем Telegram-канале пожаловался на этот удар, призвал Америку и Европу вместе надавить. "Сначала Зеленский организует теракты против гражданской инфраструктуры в российских регионах и атаку на наши аэродромы, а потом льет крокодильи слезы из-за ответного удара, притворяясь, что ему кого-то жаль. Зеленский своими преступными террористическими выходками целенаправленно стремится накликать беду на Украину. Ему плевать на украинский народ и его будущее", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Зеленскому нужно не "жалобными посты писать", а покинуть Украину, оставив ее в покое и подарив шанс на мирное и добрососедское существование с Россией. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
https://ria.ru/20250606/zelenskiy-2021237843.html
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украина, россия, амурская область, владимир зеленский, в мире, госдума рф
Украина, Россия, Амурская область, Владимир Зеленский, В мире, Госдума РФ
В Госдуме назвали жалобу Зеленского на ответный удар "крокодильими слезами"

Шеремет назвал жалобу Зеленского на ответный удар РФ крокодильими слезами

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал "крокодильими слезами" жалобную реакцию Владимира Зеленского на массированный удар России в ответ на атаки Киева по российским аэродромам.
В пятницу Минобороны РФ сообщило, что российские войска ночью нанесли массированный удар в ответ на теракты Киева. Среди пораженных целей — конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта оружия и военной техники, цеха сборки ударных беспилотников, центры подготовки летного состава, склады вооружения и военной техники ВСУ. Зеленский, в свою очередь, в своем Telegram-канале пожаловался на этот удар, призвал Америку и Европу вместе надавить.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
"Грядет обвал". На Украине послали мрачный сигнал Зеленскому
Вчера, 08:52
"Сначала Зеленский организует теракты против гражданской инфраструктуры в российских регионах и атаку на наши аэродромы, а потом льет крокодильи слезы из-за ответного удара, притворяясь, что ему кого-то жаль. Зеленский своими преступными террористическими выходками целенаправленно стремится накликать беду на Украину. Ему плевать на украинский народ и его будущее", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Зеленскому нужно не "жалобными посты писать", а покинуть Украину, оставив ее в покое и подарив шанс на мирное и добрососедское существование с Россией.
Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Новое заявление Зеленского о России вызвало недоумение на Украине
Вчера, 13:56
 
УкраинаРоссияАмурская областьВладимир ЗеленскийВ миреГосдума РФ
 
 
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