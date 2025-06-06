https://ria.ru/20250606/zelenskiy-2021246345.html

В Совфеде допустили, что режим Зеленского могут признать террористическим

В Совфеде допустили, что режим Зеленского могут признать террористическим - РИА Новости, 06.06.2025

В Совфеде допустили, что режим Зеленского могут признать террористическим

Признание режима Владимира Зеленского в качестве террористического — вопрос времени, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T09:41:00+03:00

2025-06-06T09:41:00+03:00

2025-06-06T09:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

совет федерации рф

владимир зеленский

андрей клишас

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Признание режима Владимира Зеленского в качестве террористического — вопрос времени, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. "Режим Зеленского обладает всеми признаками террористической организации и закрепление его в таком статусе уже вопрос времени", - написал он в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20250606/zelenskiy-2021237843.html

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2025

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совет федерации рф, владимир зеленский, андрей клишас