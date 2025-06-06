https://ria.ru/20250606/zelenskiy-2021246345.html
В Совфеде допустили, что режим Зеленского могут признать террористическим
В Совфеде допустили, что режим Зеленского могут признать террористическим - РИА Новости, 06.06.2025
В Совфеде допустили, что режим Зеленского могут признать террористическим
Признание режима Владимира Зеленского в качестве террористического — вопрос времени, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T09:41:00+03:00
2025-06-06T09:41:00+03:00
2025-06-06T09:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
совет федерации рф
владимир зеленский
андрей клишас
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Признание режима Владимира Зеленского в качестве террористического — вопрос времени, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. "Режим Зеленского обладает всеми признаками террористической организации и закрепление его в таком статусе уже вопрос времени", - написал он в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20250606/zelenskiy-2021237843.html
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совет федерации рф, владимир зеленский, андрей клишас
Специальная военная операция на Украине, Совет Федерации РФ, Владимир Зеленский, Андрей Клишас
В Совфеде допустили, что режим Зеленского могут признать террористическим
Сенатор Клишас допустил, что режим Зеленского могут признать террористическим