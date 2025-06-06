https://ria.ru/20250606/zapad-2021219246.html

В Киеве раскрыли, почему Запад поддерживает терроризм Украины на самом деле

В Киеве раскрыли, почему Запад поддерживает терроризм Украины на самом деле - РИА Новости, 06.06.2025

В Киеве раскрыли, почему Запад поддерживает терроризм Украины на самом деле

Лидеры стран Запада, которые поддерживают Украину, преследуют свои личные финансовые или политические интересы, заявил депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T04:10:00+03:00

2025-06-06T04:10:00+03:00

2025-06-06T04:10:00+03:00

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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Лидеры стран Запада, которые поддерживают Украину, преследуют свои личные финансовые или политические интересы, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Зеленский втягивает в войну не только Украину, но и другие страны. Как это сейчас происходит — четко видно на примере втягивания в Третью мировую войну США — после атак вглубь России, включая удары по элементам ядерной триады. Но кроме США, Зеленский втягивает в эту войну и всю Европу", — написал он.Парламентарий также отметил, что Запад выделяет Киеву невероятное количество денег, но большая часть уходит как на внешнюю, так и на внутреннюю коррупцию."Поддерживать и выделять деньги <…> могут только те, кто втянуты в коррупцию, или те, кто не видит другого шанса вернуться к власти, кроме как через Третью мировую войну", — заключил Дубинский.Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на поддержку международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться, и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20250605/tramp-2021183672.html

https://ria.ru/20250605/merts-2021196575.html

https://ria.ru/20250605/tramp-2020976809.html

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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины