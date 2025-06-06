В Киеве раскрыли, почему Запад поддерживает терроризм Украины на самом деле
Депутат Рады Дубинский: помощники Украины поддерживает терроризм из-за коррупции
© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Лидеры стран Запада, которые поддерживают Украину, преследуют свои личные финансовые или политические интересы, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
"Зеленский втягивает в войну не только Украину, но и другие страны. Как это сейчас происходит — четко видно на примере втягивания в Третью мировую войну США — после атак вглубь России, включая удары по элементам ядерной триады. Но кроме США, Зеленский втягивает в эту войну и всю Европу", — написал он.
Парламентарий также отметил, что Запад выделяет Киеву невероятное количество денег, но большая часть уходит как на внешнюю, так и на внутреннюю коррупцию.
"Поддерживать и выделять деньги <…> могут только те, кто втянуты в коррупцию, или те, кто не видит другого шанса вернуться к власти, кроме как через Третью мировую войну", — заключил Дубинский.
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на поддержку международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться, и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
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