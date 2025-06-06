https://ria.ru/20250606/yazyk-2020872684.html

День русского языка

День русского языка - РИА Новости, 06.06.2025

День русского языка

6 июня ежегодно в день рождения великого русского поэта, основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837) в... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T01:39:00+03:00

2025-06-06T01:39:00+03:00

2025-06-06T01:39:00+03:00

справки

россия

день русского языка

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6 июня ежегодно в день рождения великого русского поэта, основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837) в России и в мире отмечается День русского языка. Решение о проведении Дня русского языка как одного из официальных языков ООН было впервые принято Департаментом общественной информации (ныне Департамент глобальных коммуникаций) Секретариата ООН 20 февраля 2010 года, накануне Международного дня родного языка (21 февраля), в рамках программы развития многоязычия и сохранения культурного многообразия.Одна из целей этой программы – поддержание равноправия всех шести официальных языков ООН: английского, арабского, испанского, китайского, русского и французского.Цель проводимых дней языков ООН – повышение информированности об истории, культуре и развитии каждого из этих шести языков среди сотрудников организации. 6 июня 2011 года президент России подписал указ о ежегодном праздновании Дня русского языка в России. Праздник был установлен в целях сохранения, поддержки и дальнейшего развития русского языка как общенационального достояния народов РФ, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации. Русский – один из крупнейших языков мира. По состоянию на 2024 год, согласно Индексу положения русского языка в мире, подготовленному Государственным институтом русского языка имени А.С. Пушкина (Институт Пушкина), по числу говорящих на нем русский язык занимает девятое место – на нем говорят более 255 миллионов человек. В рейтинге языков по числу носителей, который был добавлен в исследование впервые, русский язык находится на седьмом месте. Под носителем ученые подразумевают представителя языковой общности, владеющего нормами языка и активно говорящего на языке в бытовых, социокультурных и профессиональных сферах общения. Доля носителей среди всех говорящих на русском языке людей составляет почти 60%. В исследовании 2024 года также впервые введен показатель рейтинга языков по количеству стран, в которых используется каждый из топ-12 мировых языков, где русский язык находится на шестом месте.В целом по популярности и распространению русский язык занимает пятое место в мире среди глобальных языков. По числу международных организаций, использующих русский как официальный или рабочий, он занимает четвертое место; по числу научных публикаций – пятое; по количеству СМИ, выходящих на языке, – седьмое; по конкурентоспособности в области цифровых технологий – шестое. Важное положение русский язык занимает на постсоветском пространстве. В использовании русского в государственно-общественной сфере лидируют Белоруссия, Казахстан и Киргизия. По критерию представленности образования на русском языке – Южная Осетия, Белоруссия, Абхазия и Киргизия. По представленности русского языка в сфере культуры первые – Белоруссия, Казахстан и Таджикистан. Тройка лидеров в общем рейтинге распространения русского языка в СНГ: Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2023 году лидеры семи стран – Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана подписали договор об учреждении Международной организации по русскому языку (МОРЯ), задача которой состоит в укреплении статуса русского языка как официального для межправительственных организаций. Русский язык является также одним из важнейших инструментов расширения международного культурно-гуманитарного сотрудничества России с другими странами.Важнейшим концептуальным документом в области языковой политики является Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная указом президента РФ в 2012 году. Согласно ей, основными задачами в области международного сотрудничества при реализации государственной национальной политики РФ является обеспечение популяризации и распространения русского языка за рубежом, что поспособствует формированию позитивного имиджа России за рубежом. Продолжением данной стратегии языковой политики являются Концепция государственной поддержки и продвижения языка за рубежом и Концепции "Русская школа за рубежом". Концепцию государственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом президент России утвердил в ноябре 2015 года. Среди ее целей – усиление роли, значения и конкурентоспособности русского языка в мире, поддержка изучения и преподавания русского языка, совершенствование инфраструктуры, используемой для развития международного культурно-гуманитарного и научно-образовательного сотрудничества, и др. В том же году президентом РФ была утверждена Концепция "Русская школа за рубежом". Ее целями является обеспечение доступа к российскому образованию и образованию на русском языке для проживающих за рубежом граждан вне зависимости от их подданства, создание условий для получения ими общего образования, формирование у новых поколений в процессе обучения за рубежом уважения к правам и свободам человека и позитивного отношения к современной России и др. В реализации концепций участвует Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), созданное указом президента РФ в сентябре 2008 года. Агентство совместно с посольствами, научными и образовательными организациями ежегодно проводит различные мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и стимулирование интереса к его изучению, а также повышение уровня его преподавания в странах пребывания.Важную роль в продвижении русского языка играют отделения Россотрудничества – Русские дома, которые находятся в более чем 70 странах мира. В них есть библиотеки и читальные залы, здесь устраивают кинопоказы, выставки, конкурсы, открытые лекции и уроки, праздники. В 2023 году Россотрудничество запустило сеть центров поддержки русского языка; первый такой центр открылся в Киргизии. В них проводятся встречи, дискуссии, мероприятия, стимулирующие культурный обмен, ведутся языковые курсы для всех желающих.По распоряжению президента России была также разработана комплексная государственная программа РФ "Поддержка и продвижение русского языка за рубежом". В 2021 году она была утверждена и внесена правительством РФ в перечень государственных программ Российской Федерации. Ответственным исполнителем данной программы был назначен МИД РФ.В 2022 году МИД РФ запустил программу, работа по которой ведется сразу на нескольких направлениях: культурно-гуманитарном, научно-образовательном, информационном и международно-политическом. В рамках госпрограммы предпринимаются действия, нацеленные как на укрепление инфраструктуры обучения русскому языку, так и на стимулирование интереса к его изучению, включая поддержку культурных, просветительских и волонтерских проектов, а также на усиление роли русского языка в мировом информационном пространстве и в работе международных организаций. Единым научно-методическим центром, осуществляющим мероприятия по распространению языка, в Российской Федерации является Институт Пушкина, который ведет свою активную деятельность еще со времен СССР. На базе данного института создан Фонд содействия продвижению русского языка и образования за рубежом. Деятельность фонда связана с реализацией системных программ (проекты, конкурсы, круглые столы, конференции) по продвижению русского языка и образования на русском языке в мире на основе государственно-частного партнерства.С 2015 года Институт Пушкина при поддержке Минобрнауки РФ реализует международную волонтерскую программу "Послы русского языка в мире". Ее целями являются популяризация русского языка, культуры и литературы в России и за рубежом, пропаганда культурных ценностей и организация диалога культур. Молодые "послы" (до 35 лет), выбираемые на конкурсной основе, отправляются в разные страны с образовательно-просветительскими экспедициями, знакомят жителей зарубежья с культурой России и сами знакомятся с традициями и обычаями принимающих стран. Популяризацией русского языка и поддержкой программ изучения русского языка за рубежом занимается также фонд "Русский мир". В рамках своей деятельности фонд проводит многочисленные грантовые программы по различным направлениям, олимпиады и конкурсы по русскому языку, а также является организатором образовательных программ. Под руководством фонда находятся Русские центры и работают кабинеты русского мира. По разным оценкам, русскоязычная диаспора в мире насчитывает около 25-30 миллионов соотечественников. Мероприятия ко Дню русского языка проходят по всему миру. Так, активное участие в различных акциях принимают коллективы фонда "Русский мир" в университетах и других образовательных заведениях Казахстана, Киргизии, Польши, Словакии, Болгарии, Испании, Китая, Монголии, Аргентины, Эквадора, Греции, Германии, Сирии и других стран. С 2020 года проходит всероссийская акция "Декламируй". Цель акции – популяризация и сохранение самобытности русского языка путем декламирования произведений А.С. Пушкина и других авторов, а также собственного сочинения. В 2025 году акция проходит с 1 по 9 июня и приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники прочтут поэтические и прозаические произведения писателей-фронтовиков. С 2015 года ежегодно в Москве проходит книжный фестиваль "Красная площадь" – главное литературное событие страны. В 2025 году фестиваль проходит 4-7 июня. В этом году особое внимание уделено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Кроме того, отдельные мероприятия фестиваля посвящены писателям-юбилярам – Сергею Есенину, Михаилу Шолохову, Льву Кассилю, Антону Чехову и др.В программе запланировано более 500 событий: от спектаклей ведущих театров страны и литературно-музыкальных постановок до дискуссий, презентаций книг и автограф-сессий. Впервые на "Красной площади" работает площадка, посвященная поэзии. В День русского языка традиционно проводятся конкурсы чтецов, викторины и другие мероприятия.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, россия, день русского языка