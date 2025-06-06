https://ria.ru/20250606/vuzy-2021290132.html

В ГД предложили ввести для многодетных квоту на бесплатное обучение в вузах

В ГД предложили ввести для многодетных квоту на бесплатное обучение в вузах - РИА Новости, 06.06.2025

В ГД предложили ввести для многодетных квоту на бесплатное обучение в вузах

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение премьер-министру Михаилу... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T12:23:00+03:00

2025-06-06T12:23:00+03:00

2025-06-06T12:51:00+03:00

общество

россия

яна лантратова

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением закрепить за многодетными родителями квоту для бесплатного получения высшего образования, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагаю закрепить за многодетными родителями отдельную квоту, которая бы позволила им получить высшее образование бесплатно", - сказано в письме. Предлагается установить данную квоту при поступлении на образовательные программы по специальностям, особо востребованным в российской экономике. К ним, как уточнила в документе Лантратова, могут относиться дефицитные специальности в сферах здравоохранения, образования, информационных технологий, инженерии, а также другие отрасли, имеющие стратегическое значение для развития России и испытывающие дефицит кадров. Перечень таких программ и специальностей, по ее словам, может быть установлен кабмином. Кроме того, студентов, которые уже обучаются на платной основе на специальностях из перечня, предлагается перевести на бесплатное обучение в случае приобретения ими статуса многодетных родителей. Глава думского комитета считает, что реализация данной инициативы позволит снизить финансовую нагрузку на многодетные семьи в сфере образования, повысит престиж многодетности в обществе и станет важным инструментом демографической политики России. -0-

https://ria.ru/20250415/gosduma-2011275727.html

https://ria.ru/20240906/obrazovanie-1970939953.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, яна лантратова, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование