https://ria.ru/20250606/vuzy-2021290132.html
В ГД предложили ввести для многодетных квоту на бесплатное обучение в вузах
В ГД предложили ввести для многодетных квоту на бесплатное обучение в вузах - РИА Новости, 06.06.2025
В ГД предложили ввести для многодетных квоту на бесплатное обучение в вузах
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение премьер-министру Михаилу... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T12:23:00+03:00
2025-06-06T12:23:00+03:00
2025-06-06T12:51:00+03:00
общество
россия
яна лантратова
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением закрепить за многодетными родителями квоту для бесплатного получения высшего образования, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагаю закрепить за многодетными родителями отдельную квоту, которая бы позволила им получить высшее образование бесплатно", - сказано в письме. Предлагается установить данную квоту при поступлении на образовательные программы по специальностям, особо востребованным в российской экономике. К ним, как уточнила в документе Лантратова, могут относиться дефицитные специальности в сферах здравоохранения, образования, информационных технологий, инженерии, а также другие отрасли, имеющие стратегическое значение для развития России и испытывающие дефицит кадров. Перечень таких программ и специальностей, по ее словам, может быть установлен кабмином. Кроме того, студентов, которые уже обучаются на платной основе на специальностях из перечня, предлагается перевести на бесплатное обучение в случае приобретения ими статуса многодетных родителей. Глава думского комитета считает, что реализация данной инициативы позволит снизить финансовую нагрузку на многодетные семьи в сфере образования, повысит престиж многодетности в обществе и станет важным инструментом демографической политики России. -0-
https://ria.ru/20250415/gosduma-2011275727.html
https://ria.ru/20240906/obrazovanie-1970939953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, яна лантратова, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Яна Лантратова, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
В ГД предложили ввести для многодетных квоту на бесплатное обучение в вузах
Лантратова призвала ввести для многодетных квоту на бесплатное обучение в вузах
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением закрепить за многодетными родителями квоту для бесплатного получения высшего образования, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаю закрепить за многодетными родителями отдельную квоту, которая бы позволила им получить высшее образование бесплатно", - сказано в письме.
Предлагается установить данную квоту при поступлении на образовательные программы по специальностям, особо востребованным в российской экономике.
К ним, как уточнила в документе Лантратова
, могут относиться дефицитные специальности в сферах здравоохранения, образования, информационных технологий, инженерии, а также другие отрасли, имеющие стратегическое значение для развития России
и испытывающие дефицит кадров. Перечень таких программ и специальностей, по ее словам, может быть установлен кабмином.
Кроме того, студентов, которые уже обучаются на платной основе на специальностях из перечня, предлагается перевести на бесплатное обучение в случае приобретения ими статуса многодетных родителей.
Глава думского комитета считает, что реализация данной инициативы позволит снизить финансовую нагрузку на многодетные семьи в сфере образования, повысит престиж многодетности в обществе и станет важным инструментом демографической политики России. -0-