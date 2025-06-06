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ВСУ атаковали шесть районов Белгородской области - РИА Новости, 06.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:24 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/vsu-2021430144.html
ВСУ атаковали шесть районов Белгородской области
ВСУ атаковали шесть районов Белгородской области - РИА Новости, 06.06.2025
ВСУ атаковали шесть районов Белгородской области
Восемнадцать украинских беспилотников атаковали в пятницу шесть приграничных районов Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T20:24:00+03:00
2025-06-06T20:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
октябрьский
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Восемнадцать украинских беспилотников атаковали в пятницу шесть приграничных районов Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "ВСУ с помощью беспилотников продолжают атаки по нашему региону. Над Белгородским районом системой ПВО сбит беспилотник. От падения обломков в посёлке Комсомольский пробита кровля гаража. В посёлке Октябрьский Белгородского района дрон сдетонировал во дворе частного дома... Второй дрон сдетонировал в воздухе... Ещё один беспилотник атаковал частный дом в селе Стрелецкое... В селе Лозовое от удара дрона повреждены навес и трактор. В селе Бессоновка в результате детонации FPV-дрона в частном доме выбиты окна, повреждены фасад и забор", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что село Мокрая Орловка Грайворонского округа атаковано дроном. В Волоконовском районе в селе Верхние Лубянки FPV-дрон атаковал грузовой. Второй дрон ударил по "Газели" на участке дороги Верхние Лубянки — Красный Пахарь. В селе Волчья Александровка в результате атаки беспилотника загорелись автомобиль и частный дом. От удара ещё одного дрона повреждены две машины. В селе Стригуны Борисовского района дрон сдетонировал во дворе частного дома. "В хуторе Ржавец Шебекинского округа беспилотник сдетонировал на стоянке предприятия... В селе Новая Таволжанка от удара FPV-дрона на территории предприятия загорелись два здания... В селе Вознесеновка в результате атаки БПЛА загорелась кровля частного дома... Второй дрон сдетонировал возле коммерческого объекта... В городе Валуйки в результате атаки FPV-дрона повреждён грузовой автомобиль. В районе села Пристень Валуйского округа от удара дрона огнём уничтожен работающий в поле "Камаз", - уточнил губернатор.
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, октябрьский, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Октябрьский, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали шесть районов Белгородской области

Гладков: 18 дронов ВСУ атаковали шесть приграничных районов Белгородской области

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Восемнадцать украинских беспилотников атаковали в пятницу шесть приграничных районов Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"ВСУ с помощью беспилотников продолжают атаки по нашему региону. Над Белгородским районом системой ПВО сбит беспилотник. От падения обломков в посёлке Комсомольский пробита кровля гаража. В посёлке Октябрьский Белгородского района дрон сдетонировал во дворе частного дома... Второй дрон сдетонировал в воздухе... Ещё один беспилотник атаковал частный дом в селе Стрелецкое... В селе Лозовое от удара дрона повреждены навес и трактор. В селе Бессоновка в результате детонации FPV-дрона в частном доме выбиты окна, повреждены фасад и забор", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что село Мокрая Орловка Грайворонского округа атаковано дроном. В Волоконовском районе в селе Верхние Лубянки FPV-дрон атаковал грузовой. Второй дрон ударил по "Газели" на участке дороги Верхние Лубянки — Красный Пахарь. В селе Волчья Александровка в результате атаки беспилотника загорелись автомобиль и частный дом. От удара ещё одного дрона повреждены две машины. В селе Стригуны Борисовского района дрон сдетонировал во дворе частного дома.
"В хуторе Ржавец Шебекинского округа беспилотник сдетонировал на стоянке предприятия... В селе Новая Таволжанка от удара FPV-дрона на территории предприятия загорелись два здания... В селе Вознесеновка в результате атаки БПЛА загорелась кровля частного дома... Второй дрон сдетонировал возле коммерческого объекта... В городе Валуйки в результате атаки FPV-дрона повреждён грузовой автомобиль. В районе села Пристень Валуйского округа от удара дрона огнём уничтожен работающий в поле "Камаз", - уточнил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьОктябрьскийБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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