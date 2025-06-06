https://ria.ru/20250606/vsu-2021430144.html

ВСУ атаковали шесть районов Белгородской области

ВСУ атаковали шесть районов Белгородской области - РИА Новости, 06.06.2025

ВСУ атаковали шесть районов Белгородской области

Восемнадцать украинских беспилотников атаковали в пятницу шесть приграничных районов Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T20:24:00+03:00

2025-06-06T20:24:00+03:00

2025-06-06T20:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

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БЕЛГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Восемнадцать украинских беспилотников атаковали в пятницу шесть приграничных районов Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "ВСУ с помощью беспилотников продолжают атаки по нашему региону. Над Белгородским районом системой ПВО сбит беспилотник. От падения обломков в посёлке Комсомольский пробита кровля гаража. В посёлке Октябрьский Белгородского района дрон сдетонировал во дворе частного дома... Второй дрон сдетонировал в воздухе... Ещё один беспилотник атаковал частный дом в селе Стрелецкое... В селе Лозовое от удара дрона повреждены навес и трактор. В селе Бессоновка в результате детонации FPV-дрона в частном доме выбиты окна, повреждены фасад и забор", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что село Мокрая Орловка Грайворонского округа атаковано дроном. В Волоконовском районе в селе Верхние Лубянки FPV-дрон атаковал грузовой. Второй дрон ударил по "Газели" на участке дороги Верхние Лубянки — Красный Пахарь. В селе Волчья Александровка в результате атаки беспилотника загорелись автомобиль и частный дом. От удара ещё одного дрона повреждены две машины. В селе Стригуны Борисовского района дрон сдетонировал во дворе частного дома. "В хуторе Ржавец Шебекинского округа беспилотник сдетонировал на стоянке предприятия... В селе Новая Таволжанка от удара FPV-дрона на территории предприятия загорелись два здания... В селе Вознесеновка в результате атаки БПЛА загорелась кровля частного дома... Второй дрон сдетонировал возле коммерческого объекта... В городе Валуйки в результате атаки FPV-дрона повреждён грузовой автомобиль. В районе села Пристень Валуйского округа от удара дрона огнём уничтожен работающий в поле "Камаз", - уточнил губернатор.

https://ria.ru/20250606/podryv-2021228735.html

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