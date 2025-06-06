Матвиенко в Ереване встретилась с Пашиняном
Встреча Матвиенко и Пашиняна продлилась дольше запланированного времени
© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики АрменияПредседатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики Армения
Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
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ЕРЕВАН, 6 июн - РИА Новости. Встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялась в Ереване в пятницу, она продлилась значительно дольше запланированного времени, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
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"В рамках официального визита в Республику Армения состоялась встреча председателя СФ Валентины Матвиенко и премьер-министра Армении Никола Пашиняна", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что переговоры сначала проходили в формате тет-а-тет, продлившись "значительно дольше запланированного времени".
"Затем беседа была продолжена в расширенном формате", - сообщили в пресс-службе СФ.
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