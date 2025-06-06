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Матвиенко в Ереване встретилась с Пашиняном - РИА Новости, 06.06.2025
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12:48 06.06.2025 (обновлено: 15:51 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/vstrecha-2021296589.html
Матвиенко в Ереване встретилась с Пашиняном
Матвиенко в Ереване встретилась с Пашиняном - РИА Новости, 06.06.2025
Матвиенко в Ереване встретилась с Пашиняном
Встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялась в Ереване в пятницу, она продлилась значительно... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T12:48:00+03:00
2025-06-06T15:51:00+03:00
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ЕРЕВАН, 6 июн - РИА Новости. Встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялась в Ереване в пятницу, она продлилась значительно дольше запланированного времени, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента. Матвиенко находится в Армении с официальным визитом, сообщала ранее пресс-служба верхней палаты российского парламента. "В рамках официального визита в Республику Армения состоялась встреча председателя СФ Валентины Матвиенко и премьер-министра Армении Никола Пашиняна", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что переговоры сначала проходили в формате тет-а-тет, продлившись "значительно дольше запланированного времени". "Затем беседа была продолжена в расширенном формате", - сообщили в пресс-службе СФ.
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армения, ереван, валентина матвиенко, никол пашинян, совет федерации рф, в мире
Армения, Ереван, Валентина Матвиенко, Никол Пашинян, Совет Федерации РФ, В мире
Матвиенко в Ереване встретилась с Пашиняном

Встреча Матвиенко и Пашиняна продлилась дольше запланированного времени

© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики АрменияПредседатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики Армения
Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
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ЕРЕВАН, 6 июн - РИА Новости. Встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялась в Ереване в пятницу, она продлилась значительно дольше запланированного времени, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
Матвиенко находится в Армении с официальным визитом, сообщала ранее пресс-служба верхней палаты российского парламента.
«
"В рамках официального визита в Республику Армения состоялась встреча председателя СФ Валентины Матвиенко и премьер-министра Армении Никола Пашиняна", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что переговоры сначала проходили в формате тет-а-тет, продлившись "значительно дольше запланированного времени".
"Затем беседа была продолжена в расширенном формате", - сообщили в пресс-службе СФ.
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