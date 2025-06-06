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Матвиенко в Ереване встретилась с Пашиняном

Матвиенко в Ереване встретилась с Пашиняном - РИА Новости, 06.06.2025

Матвиенко в Ереване встретилась с Пашиняном

Встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялась в Ереване в пятницу, она продлилась значительно... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T12:48:00+03:00

2025-06-06T12:48:00+03:00

2025-06-06T15:51:00+03:00

армения

ереван

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ЕРЕВАН, 6 июн - РИА Новости. Встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялась в Ереване в пятницу, она продлилась значительно дольше запланированного времени, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента. Матвиенко находится в Армении с официальным визитом, сообщала ранее пресс-служба верхней палаты российского парламента. "В рамках официального визита в Республику Армения состоялась встреча председателя СФ Валентины Матвиенко и премьер-министра Армении Никола Пашиняна", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что переговоры сначала проходили в формате тет-а-тет, продлившись "значительно дольше запланированного времени". "Затем беседа была продолжена в расширенном формате", - сообщили в пресс-службе СФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

армения, ереван, валентина матвиенко, никол пашинян, совет федерации рф, в мире