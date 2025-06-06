Экс-премьер Молдавии высказался об антироссийской риторике в ходе выборов
Экс-премьер Филат: власти Молдавии продолжат антироссийскую риторику на выборах
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Флаги Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 июн — РИА Новости. Действующие власти Молдавии продолжат антироссийскую риторику при активной поддержке Евросоюза на предстоящих парламентских выборах, заявил экс-премьер страны, лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.
Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября.
"Избирательная кампания ПДС (партия "Действие и солидарность" – ред.), которой руководит (президент Майя – ред.) Санду, снова будет построена на борьбе с русскими танками при непомерной поддержке со стороны Евросоюза. Конечно, будет непомерная поддержка со стороны Евросоюза, будет мощный пиар и сильное давление, что все остальные прорусские не аутентичные, бандиты и так далее. Молдавия получит первый транш из пресловутого миллиарда, с помпой это представят", — сказал экс-премьер в эфире кишиневского телеканала N4.
Ссылаясь на свои источники, лидер ЛДПМ отметил, что на саммит ЕС-Молдавия 4 июля, который запланирован в республике, не приедут председатель Европарламента и председатель Еврокомиссии.
"Делегацию возглавит глава евродипломатии ЕС Кая Каллас. Такой вот статус саммита. Но все равно все это будет использовано для предвыборной агитации с призывом: проголосуйте за нас, в 2028 году мы будем членами Евросоюза", — добавил Филат.
Экс-премьер критически оценил работу властей за четыре года, заявив, что нет ни одной области, где можно сказать, у них получилось. "А сейчас видимость хорошая, а результаты очень плохие", — добавил он.
Филат отметил провалы в экономике, демографии и социальной сфере.
В мае глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о проведении саммита ЕС-Молдавия. Это заявление прозвучало во время ее участия в саммите Европейского политического сообщества в албанской Тиране. По словам фон дер Ляйен, участники встречи выразили "твердую поддержку" Молдавии на пути европейской интеграции.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.