https://ria.ru/20250606/vlasti-2021414625.html

Экс-премьер Молдавии высказался об антироссийской риторике в ходе выборов

Экс-премьер Молдавии высказался об антироссийской риторике в ходе выборов - РИА Новости, 06.06.2025

Экс-премьер Молдавии высказался об антироссийской риторике в ходе выборов

Действующие власти Молдавии продолжат антироссийскую риторику при активной поддержке Евросоюза на предстоящих парламентских выборах, заявил экс-премьер страны,... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T18:53:00+03:00

2025-06-06T18:53:00+03:00

2025-06-06T18:53:00+03:00

в мире

молдавия

россия

москва

владимир филат

майя санду

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 6 июн — РИА Новости. Действующие власти Молдавии продолжат антироссийскую риторику при активной поддержке Евросоюза на предстоящих парламентских выборах, заявил экс-премьер страны, лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат. Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября. "Избирательная кампания ПДС (партия "Действие и солидарность" – ред.), которой руководит (президент Майя – ред.) Санду, снова будет построена на борьбе с русскими танками при непомерной поддержке со стороны Евросоюза. Конечно, будет непомерная поддержка со стороны Евросоюза, будет мощный пиар и сильное давление, что все остальные прорусские не аутентичные, бандиты и так далее. Молдавия получит первый транш из пресловутого миллиарда, с помпой это представят", — сказал экс-премьер в эфире кишиневского телеканала N4. Ссылаясь на свои источники, лидер ЛДПМ отметил, что на саммит ЕС-Молдавия 4 июля, который запланирован в республике, не приедут председатель Европарламента и председатель Еврокомиссии. "Делегацию возглавит глава евродипломатии ЕС Кая Каллас. Такой вот статус саммита. Но все равно все это будет использовано для предвыборной агитации с призывом: проголосуйте за нас, в 2028 году мы будем членами Евросоюза", — добавил Филат. Экс-премьер критически оценил работу властей за четыре года, заявив, что нет ни одной области, где можно сказать, у них получилось. "А сейчас видимость хорошая, а результаты очень плохие", — добавил он. Филат отметил провалы в экономике, демографии и социальной сфере. В мае глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о проведении саммита ЕС-Молдавия. Это заявление прозвучало во время ее участия в саммите Европейского политического сообщества в албанской Тиране. По словам фон дер Ляйен, участники встречи выразили "твердую поддержку" Молдавии на пути европейской интеграции. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20250605/moldavija-2021200434.html

https://ria.ru/20250604/moldaviya-2020978947.html

https://ria.ru/20250606/moldaviya-2021208534.html

молдавия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, россия, москва, владимир филат, майя санду, евросоюз, еврокомиссия