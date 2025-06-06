https://ria.ru/20250606/ukraina-2021442908.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.06.2025
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пятницу в трех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T23:00:00+03:00
2025-06-06T23:00:00+03:00
2025-06-06T23:00:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в трех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. В 22.55 мск пятницы сигнал воздушной тревоги прозвучал в Харьковской и Днепропетровской областях. Ранее тревогу объявили в Николаевской области, она звучит около получаса. По данным карты, тревога звучит и в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей и ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога расширилась на Харьковскую и Днепропетровскую области