https://ria.ru/20250606/ukraina-2021295717.html
Глава минфина Украины признал случаи коррупции при закупке вооружений
Глава минфина Украины признал случаи коррупции при закупке вооружений - РИА Новости, 06.06.2025
Глава минфина Украины признал случаи коррупции при закупке вооружений
Министр финансов Украины Сергей Марченко признал случаи коррупции в стране, в том числе со стороны чиновников, при закупке вооружений и боеприпасов. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T12:46:00+03:00
2025-06-06T12:46:00+03:00
2025-06-06T12:46:00+03:00
в мире
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сергей марченко
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Министр финансов Украины Сергей Марченко признал случаи коррупции в стране, в том числе со стороны чиновников, при закупке вооружений и боеприпасов. Министр в интервью агентству Блумберг комментировал слова журналиста о том, что на Украине есть задокументированные факты коррупции, в том числе среди чиновников минобороны. "Когда мы говорим о закупке вооружений, боеприпасов, определенно может быть много проблем, связанных с некоторыми министерствами и некоторыми предприятиями ... Есть много посредников, которые пытаются помочь нам найти снаряды, например .... Вот почему есть некоторые люди, бизнесмены, посредники, которые берут свою долю", - заявил он. При этом Марченко отметил, что "не винит министерства" и жителей Украины. Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
https://ria.ru/20250222/ukraina-2000980160.html
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в мире, украина, сергей марченко
В мире, Украина, Сергей Марченко
Глава минфина Украины признал случаи коррупции при закупке вооружений
Глава Минфина Украины Марченко признал случаи коррупции при закупке вооружений
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Министр финансов Украины Сергей Марченко признал случаи коррупции в стране, в том числе со стороны чиновников, при закупке вооружений и боеприпасов.
Министр в интервью агентству Блумберг комментировал слова журналиста о том, что на Украине
есть задокументированные факты коррупции, в том числе среди чиновников минобороны.
"Когда мы говорим о закупке вооружений, боеприпасов, определенно может быть много проблем, связанных с некоторыми министерствами и некоторыми предприятиями ... Есть много посредников, которые пытаются помочь нам найти снаряды, например .... Вот почему есть некоторые люди, бизнесмены, посредники, которые берут свою долю", - заявил он.
При этом Марченко
отметил, что "не винит министерства" и жителей Украины.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.