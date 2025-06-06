https://ria.ru/20250606/udary-2021285001.html

ВС России нанесли удар по системе ПВО в районе Киева

ВС России нанесли удар по системе ПВО в районе Киева - РИА Новости, 06.06.2025

ВС России нанесли удар по системе ПВО в районе Киева

Ударами в ряде областей Украины поражены силы и объекты ПВО, а также система ПВО в районе Киева, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T12:06:00+03:00

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2025-06-06T12:06:00+03:00

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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Ударами в ряде областей Украины поражены силы и объекты ПВО, а также система ПВО в районе Киева, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его данным, в результате ударов, нанесенных в ночь на пятницу, были поражены силы ПВО в Сумской области, объекты ПВО в пригородах Львова, Винницы и Днепропетровска. Также целью ударов были объекты ПВО в городе Светловодск Кировоградской области. "Серия ударов - Киев и пригороды, поражение узлов связи, бункер в направлении Жуляны, завод, связанный с изготовлением двигателей для ракет РСЗО, система ПВО", - сообщил он. Лебедев также заявил о поражении складов боеприпасов в Харьковской, Черкасской, Киевской, Ровненской, Житомирской и Днепропетровской областях, складов ГСМ и техники ВСУ в Сумской области.

https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, киев, сумская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины