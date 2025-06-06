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ВС России нанесли удар по системе ПВО в районе Киева - РИА Новости, 06.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:06 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/udary-2021285001.html
ВС России нанесли удар по системе ПВО в районе Киева
ВС России нанесли удар по системе ПВО в районе Киева - РИА Новости, 06.06.2025
ВС России нанесли удар по системе ПВО в районе Киева
Ударами в ряде областей Украины поражены силы и объекты ПВО, а также система ПВО в районе Киева, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T12:06:00+03:00
2025-06-06T12:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
сумская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Ударами в ряде областей Украины поражены силы и объекты ПВО, а также система ПВО в районе Киева, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его данным, в результате ударов, нанесенных в ночь на пятницу, были поражены силы ПВО в Сумской области, объекты ПВО в пригородах Львова, Винницы и Днепропетровска. Также целью ударов были объекты ПВО в городе Светловодск Кировоградской области. "Серия ударов - Киев и пригороды, поражение узлов связи, бункер в направлении Жуляны, завод, связанный с изготовлением двигателей для ракет РСЗО, система ПВО", - сообщил он. Лебедев также заявил о поражении складов боеприпасов в Харьковской, Черкасской, Киевской, Ровненской, Житомирской и Днепропетровской областях, складов ГСМ и техники ВСУ в Сумской области.
https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html
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безопасность, киев, сумская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Сумская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удар по системе ПВО в районе Киева

ВС России нанесли удары по объектам ПВО в областях Украины и в Киеве

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Ударами в ряде областей Украины поражены силы и объекты ПВО, а также система ПВО в районе Киева, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
По его данным, в результате ударов, нанесенных в ночь на пятницу, были поражены силы ПВО в Сумской области, объекты ПВО в пригородах Львова, Винницы и Днепропетровска. Также целью ударов были объекты ПВО в городе Светловодск Кировоградской области.
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"Серия ударов - Киев и пригороды, поражение узлов связи, бункер в направлении Жуляны, завод, связанный с изготовлением двигателей для ракет РСЗО, система ПВО", - сообщил он.
Лебедев также заявил о поражении складов боеприпасов в Харьковской, Черкасской, Киевской, Ровненской, Житомирской и Днепропетровской областях, складов ГСМ и техники ВСУ в Сумской области.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКиевСумская областьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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