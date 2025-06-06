https://ria.ru/20250606/tver-2021320798.html

Руденя наградил ученых Верхневолжья за достижения в области науки и техники

Руденя наградил ученых Верхневолжья за достижения в области науки и техники - РИА Новости, 06.06.2025

Руденя наградил ученых Верхневолжья за достижения в области науки и техники

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в пятницу вручил награды лауреатам премии за заслуги в области науки и техники, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T14:01:00+03:00

2025-06-06T14:01:00+03:00

2025-06-06T14:01:00+03:00

тверская область

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игорь руденя

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сергей егоров

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в пятницу вручил награды лауреатам премии за заслуги в области науки и техники, сообщает пресс-служба регионального правительства. В торжественном мероприятии принял участие депутат Государственной Думы России Владимир Васильев. Почетными гостями церемонии стали фронтовики Иван Кладкевич, Спартак Сычев, Сергей Егоров, почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов. Премия учреждена в Верхневолжье в 2020 году по инициативе главы региона и вручается коллективам исследователей, молодым ученым, аспирантам и студентам. Открывая торжественную церемонию, Руденя подчеркнул, что многие ученые, чья жизнь связана с тверским краем, приумножили научную славу России. "В год 80-летия Великой Победы мы с особой гордостью и благодарностью вспоминаем имена исследователей, инженеров и конструкторов, чьи разработки помогли нашему народу сокрушить нацизм", – приводит пресс-служба слова главы региона. Это уроженцы Верхневолжья – авиаконструктор, трижды Герой Социалистического Труда Андрей Туполев под чьим руководством был создан самолет Ту-2, генерал-лейтенант артиллерии Василий Аборенков, стоявший у истоков создания "Катюш", конструктор Михаил Логинов, физик Олег Лосев. "Сегодня вы развиваете науку в судьбоносное для нашей страны время. Отмечу, что работы лауреатов нашей премии отвечают масштабу задач, стоящих перед Россией. Очень важно, что 76% разработок за все годы уже внедрены на предприятиях и в организациях Тверской области и других субъектах Российской Федерации", – обратился к участникам торжественной церемонии Руденя. По его словам, это подтверждает высокий статус вузов и талант ученых Тверской области. Глава поблагодарил победителей за труд в интересах России, и отдельно сказал спасибо наставникам, руководителям, единомышленникам и родным. В этом году региональные премии за достижения в науке и технике вручены 22 лауреатам из Тверского государственного университета и Тверского государственного технического университета, Тверской государственной сельскохозяйственной академии и Тверского государственного медицинского университета, а также Военной академии воздушно-космической обороны имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова. В этом году лауреаты премии традиционно определены по направлениям: "Техника и технологии", "Сельскохозяйственные науки", "Гуманитарные и социальные науки", "Естественные и точные науки", "Медицинские науки". Тематика исследований лауреатов: цифровизация, медицина, нанотехнологии, биохимия, автоматизация сельского хозяйства, радиотехнологии. В рамках церемонии награждения Руденя вручил паспорта пяти юным гражданам – жителям Твери, Кувшиново и Лесное. "Хотел бы обратиться к словам великого русского писателя Антона Павловича Чехова, который сказал: "Наука – самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека". Поэтому я уверен, что слова нашего русского писателя для вас стали смыслом жизни", – подчеркнул в завершение торжественной церемонии глава региона.

https://ria.ru/20250603/rudenya-2020667726.html

https://ria.ru/20250528/rudenya-2019585823.html

https://ria.ru/20250603/verkhnevolzhe-2020723283.html

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общество, россия, тверь, кувшиново, игорь руденя, владимир васильев, сергей егоров