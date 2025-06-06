https://ria.ru/20250606/tsentrobank-2021348183.html

Центробанк снизил ключевую ставку: что ждет российскую экономику

Центробанк снизил ключевую ставку: что ждет российскую экономику - РИА Новости, 06.06.2025

Центробанк снизил ключевую ставку: что ждет российскую экономику

Впервые с 2022 года регулятор уменьшил ключевую ставку. Однако долгосрочные цели пока не достигнуты, инфляция по-прежнему высокая и ЦБ готов пойти на... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T15:42:00+03:00

2025-06-06T15:42:00+03:00

2025-06-06T16:27:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

рубль

ключевая ставка

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Надежда Сарапина. Впервые с 2022 года регулятор уменьшил ключевую ставку. Однако долгосрочные цели пока не достигнуты, инфляция по-прежнему высокая и ЦБ готов пойти на дополнительные меры. Что это даст — в материале РИА Новости.Все по плануНа историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев — с конца октября 2024-го. На предыдущем заседании ЦБ, в апреле, ее сохранили, пообещав принимать решения в зависимости от обстоятельств.В целом экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста, отмечается в сообщении регулятора. Тем не менее внутренний спрос до сих пор опережает предложение, поэтому резкого смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) пока не предвидится. Хотя оперативные данные свидетельствуют о замедлении инфляции.Производство должно догнать спрос, и в этом аспекте ключевая ставка рассматривается как основной рычаг регулирования экономической активности. Если все нестабильно, показатель растет — копить становится гораздо выгоднее, чем тратить. Так, резкое повышение с 9,5 до 20% в марте 2022-го было связано с огромной волатильностью иностранных валют в этот период и санкционным давлением. Решение было оправданно и позволило справиться с массовым оттоком вкладов. Как только люди успокоились, ставку снизили. В сентябре 2022 года было 7,5%. Повышать стали в середине 2023-го.Через год, 26 июля 2024-го, подняли с 16 до 18%; 13 сентября — до 19; 25 октября — до 21. С тех пор не меняли.ДождалисьРынок ожидал снижения. "В последние двое суток все сигнализировало о смягчении: рубль слабел, как будто банки быстро учитывали изменение ситуации", — говорит генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.Пошли вниз и проценты по депозитам, добавляет начальник отдела инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев. Кредиты также ждет коррекция.Тем не менее ставки по вкладам остаются высокими и россияне все еще предпочитают не трогать сбережения, указывают в ЦБ. Кредитов берут не так много, условия займов довольно жесткие.Снижение ставки окажет прежде всего психологический эффект, полагает руководитель управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Дмитрий Александров. "Для экономики важно почувствовать, что смягчение ДКП близко. Это повысит оптимизм в прогнозах, планах и бюджетах. Кроме того, благодаря дополнительным возможностям по рефинансированию кредитов и займов, а также размещению облигационных выпусков усилится инвестиционная активность", — поясняет он.Смягчение кредитных условий даст импульс реальному сектору, подчеркивает Василий Гиря.Но быстрых изменений ждать не стоит. Регулятор настаивает: только продолжительный период жесткой ДКП позволит вернуть инфляцию к целевому показателю в четыре процента в 2026-м и сохранить ее на этом уровне в дальнейшем.Ограничивающий факторПо оценке Банка России на 2 июня, годовая инфляция замедлилась до 9,8%, в том числе благодаря укреплению рубля.В целом эксперты считают, что с рублем ничего особенного не произойдет. "В ближайшие дни курс продолжит консолидацию у отметки 80 за доллар", — прогнозирует Александров.Пока все находится в границах среднесрочного растущего тренда, подтверждает Соболев.В середине месяца, скорее всего, начнется постепенный разворот.В Центробанке уточняют: дезинфляционная динамика неоднородна. Укрепление рубля удешевляет непродовольственные товары, но в продовольственном сегменте ценовое давление пока высокое.Негативные инфляционные ожидания все еще перевешивают, считает регулятор. А это усиливает спрос, препятствуя более устойчивому замедлению роста цен. Дополнительно влияют и внешние факторы: проблемы в мировой экономике, падение нефтяных котировок.Главная сложность, по мнению ЦБ, — кадровый голод, из-за чего зарплаты опережают производительность. Рынок труда остается жестким, безработица находится на исторических минимумах, а потому расслабляться рано.Но опросы показывают: доля предприятий с дефицитом кадров уменьшается во многих регионах. Кроме того, наблюдаются снижение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы. Индексации зарплат в этом году будут более умеренными по сравнению с 2023-2024-м. Есть надежда, что ситуация стабилизируется и ДКП станет мягче.

https://ria.ru/20250604/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

https://ria.ru/20250606/vklady-2021204984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), рубль, ключевая ставка