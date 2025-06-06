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В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 06.06.2025
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T07:32:00+03:00
2025-06-06T07:32:00+03:00
2025-06-06T07:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
безопасность
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена в 22.51 мск четверга, она продлилась более восьми часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев.
https://ria.ru/20240808/bpla-1964800931.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Безопасность
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Губернатор Гусев: в Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА