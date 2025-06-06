https://ria.ru/20250606/terakt-2021388837.html

В Рязанской области предотвратили теракт на военном объекте

В Рязанской области предотвратили теракт на военном объекте - РИА Новости, 06.06.2025

В Рязанской области предотвратили теракт на военном объекте

Росгвардия предотвратила теракт на военном объекте в Рязанской области, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T17:21:00+03:00

2025-06-06T17:21:00+03:00

2025-06-06T19:56:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Росгвардия предотвратила теракт на военном объекте в Рязанской области, сообщило ведомство в Telegram-канале."Сотрудники Росгвардии, обеспечивающие охрану военного объекта одного из силовых ведомств, при помощи технических средств наблюдения выявили злоумышленника, готовившего террористический акт с применением БПЛА. В ходе задержания преступник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован", — говорится в публикации.Другие подробности:Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.Ответственность за теракты взял на себя Владимир Зеленский.

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Задержание преступника на военном объекте в Рязанской области Теракт пресечен на военном объекте в Рязанской области: преступник, готовивший теракт с БПЛА, оказал сопротивление и был нейтрализован, сообщили в Росгвардии. 2025-06-06T17:21 true PT1M00S

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рязанская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, безопасность, происшествия, омон россии