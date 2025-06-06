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В Рязанской области предотвратили теракт на военном объекте - РИА Новости, 06.06.2025
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17:21 06.06.2025 (обновлено: 19:56 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/terakt-2021388837.html
В Рязанской области предотвратили теракт на военном объекте
В Рязанской области предотвратили теракт на военном объекте - РИА Новости, 06.06.2025
В Рязанской области предотвратили теракт на военном объекте
Росгвардия предотвратила теракт на военном объекте в Рязанской области, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T17:21:00+03:00
2025-06-06T19:56:00+03:00
рязанская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
безопасность
происшествия
омон россии
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Росгвардия предотвратила теракт на военном объекте в Рязанской области, сообщило ведомство в Telegram-канале.&quot;Сотрудники Росгвардии, обеспечивающие охрану военного объекта одного из силовых ведомств, при помощи технических средств наблюдения выявили злоумышленника, готовившего террористический акт с применением БПЛА. В ходе задержания преступник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован&quot;, — говорится в публикации.Другие подробности:Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.Ответственность за теракты взял на себя Владимир Зеленский.
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рязанская область
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Задержание преступника на военном объекте в Рязанской области
Теракт пресечен на военном объекте в Рязанской области: преступник, готовивший теракт с БПЛА, оказал сопротивление и был нейтрализован, сообщили в Росгвардии.
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рязанская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, безопасность, происшествия, омон россии
Рязанская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия, Безопасность, Происшествия, ОМОН России
В Рязанской области предотвратили теракт на военном объекте

Росгвардия: на рязанском военном объекте обезвредили готовившего теракт с БПЛА

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Росгвардия предотвратила теракт на военном объекте в Рязанской области, сообщило ведомство в Telegram-канале.
«

"Сотрудники Росгвардии, обеспечивающие охрану военного объекта одного из силовых ведомств, при помощи технических средств наблюдения выявили злоумышленника, готовившего террористический акт с применением БПЛА. В ходе задержания преступник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован", — говорится в публикации.

Другие подробности:
  • у злоумышленника нашли травматический пистолет, который он переделал под использование боевых патронов;
  • на месте, где готовился теракт, взрывотехники ОМОН обезвредили два готовых к запуску дрона;
  • боевыми частями беспилотников оказались гранаты РКГ-3;
  • дроны могли управляться на расстоянии.
Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.
Ответственность за теракты взял на себя Владимир Зеленский.
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Рязанская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)РоссияБезопасностьПроисшествияОМОН России
 
 
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