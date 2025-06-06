https://ria.ru/20250606/stavka-2021324146.html
Рубль спокойно отреагировал на снижение ключевой ставки
Рубль спокойно отреагировал на снижение ключевой ставки - РИА Новости, 06.06.2025
Рубль спокойно отреагировал на снижение ключевой ставки
Рубль спокойно реагирует на решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку, продолжая торговаться в умеренном минусе, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:15:00+03:00
2025-06-06T14:15:00+03:00
2025-06-06T14:15:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
ключевая ставка
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Рубль спокойно реагирует на решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку, продолжая торговаться в умеренном минусе, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.42 мск повышался на 6 копеек, до 11,03 рубля. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году, при этом регулятор ожидает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики, также сообщил ЦБ.
https://ria.ru/20250604/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, ключевая ставка
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Ключевая ставка
Рубль спокойно отреагировал на снижение ключевой ставки
Рубль торгуется в умеренном минусе после сообщения ЦБ о снижении ключевой ставки