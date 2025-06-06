https://ria.ru/20250606/stavka-2021324146.html

Рубль спокойно отреагировал на снижение ключевой ставки

Рубль спокойно отреагировал на снижение ключевой ставки - РИА Новости, 06.06.2025

Рубль спокойно отреагировал на снижение ключевой ставки

Рубль спокойно реагирует на решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку, продолжая торговаться в умеренном минусе, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T14:15:00+03:00

2025-06-06T14:15:00+03:00

2025-06-06T14:15:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

ключевая ставка

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Рубль спокойно реагирует на решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку, продолжая торговаться в умеренном минусе, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.42 мск повышался на 6 копеек, до 11,03 рубля. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году, при этом регулятор ожидает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики, также сообщил ЦБ.

https://ria.ru/20250604/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, ключевая ставка