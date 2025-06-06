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Рубль спокойно отреагировал на снижение ключевой ставки - РИА Новости, 06.06.2025
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14:15 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/stavka-2021324146.html
Рубль спокойно отреагировал на снижение ключевой ставки
Рубль спокойно отреагировал на снижение ключевой ставки - РИА Новости, 06.06.2025
Рубль спокойно отреагировал на снижение ключевой ставки
Рубль спокойно реагирует на решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку, продолжая торговаться в умеренном минусе, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:15:00+03:00
2025-06-06T14:15:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
ключевая ставка
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Рубль спокойно реагирует на решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку, продолжая торговаться в умеренном минусе, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.42 мск повышался на 6 копеек, до 11,03 рубля. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году, при этом регулятор ожидает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики, также сообщил ЦБ.
https://ria.ru/20250604/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, ключевая ставка
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Ключевая ставка
Рубль спокойно отреагировал на снижение ключевой ставки

Рубль торгуется в умеренном минусе после сообщения ЦБ о снижении ключевой ставки

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Рубль спокойно реагирует на решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку, продолжая торговаться в умеренном минусе, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.42 мск повышался на 6 копеек, до 11,03 рубля.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%.
Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году, при этом регулятор ожидает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики, также сообщил ЦБ.
Ключевая ставка Банка России
Ключевая ставка ЦБ России: что это, зачем нужна и на что влияет
4 июня, 14:39
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржаСитуация с курсами валют и ценами на нефтьКлючевая ставка
 
 
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