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ЦБ сохранил нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам - РИА Новости, 06.06.2025
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13:45 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/stavka-2021315272.html
ЦБ сохранил нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам
ЦБ сохранил нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам - РИА Новости, 06.06.2025
ЦБ сохранил нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам
Банк России в заявлении по ключевой ставке сохранил нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от скорости и... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:45:00+03:00
2025-06-06T13:45:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
россия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Банк России в заявлении по ключевой ставке сохранил нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Регулятор вновь не указал ожидаемую направленность своих шагов. На предыдущем заседании, в апреле, ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку, дав нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: обещал принимать решения в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Ожидаемая направленность шагов - снижение или повышение - указаны не были. "Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий", - говорится и в новом заявлении. Таким образом, сигнал сохранен.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка, россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка, Россия
ЦБ сохранил нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам

ЦБ снизил ключевую ставку и сохранил нейтральный сигнал по дальнейшим шагам

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Банка России. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Банк России в заявлении по ключевой ставке сохранил нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Регулятор вновь не указал ожидаемую направленность своих шагов.
На предыдущем заседании, в апреле, ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку, дав нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: обещал принимать решения в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Ожидаемая направленность шагов - снижение или повышение - указаны не были.
"Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий", - говорится и в новом заявлении.
Таким образом, сигнал сохранен.
Ключевая ставка Банка России
Ключевая ставка Центрального Банка России: что это, зачем нужна и на что влияет
4 июня, 14:39
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ключевая ставкаРоссия
 
 
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