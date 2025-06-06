https://ria.ru/20250606/stavka-2021315272.html
ЦБ сохранил нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам
ЦБ сохранил нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам - РИА Новости, 06.06.2025
ЦБ сохранил нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам
Банк России в заявлении по ключевой ставке сохранил нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от скорости и... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:45:00+03:00
2025-06-06T13:45:00+03:00
2025-06-06T13:45:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
россия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Банк России в заявлении по ключевой ставке сохранил нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Регулятор вновь не указал ожидаемую направленность своих шагов. На предыдущем заседании, в апреле, ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку, дав нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: обещал принимать решения в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Ожидаемая направленность шагов - снижение или повышение - указаны не были. "Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий", - говорится и в новом заявлении. Таким образом, сигнал сохранен.
https://ria.ru/20250604/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка, россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка, Россия
ЦБ сохранил нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам
ЦБ снизил ключевую ставку и сохранил нейтральный сигнал по дальнейшим шагам