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ЦБ снизил ключевую ставку впервые за почти три года - РИА Новости, 06.06.2025
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13:33 06.06.2025 (обновлено: 20:02 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/stavka-2021311297.html
ЦБ снизил ключевую ставку впервые за почти три года
ЦБ снизил ключевую ставку впервые за почти три года - РИА Новости, 06.06.2025
ЦБ снизил ключевую ставку впервые за почти три года
Центробанк понизил ключевую ставку до 20 процентов впервые за почти три года. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:33:00+03:00
2025-06-06T20:02:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Центробанк понизил ключевую ставку до 20 процентов впервые за почти три года."Совет директоров Банка России 6 июня 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20,00 процентов годовых", — заявил регулятор по итогам заседания совета директоров.ЦБ прогнозирует, что годовая инфляция вернется к четырем процентам в 2026-м.Как менялась ключевая ставкаБольшинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали, что ЦБ на заседании 6 июня сохранит показатель на уровне 21 процента, хотя некоторые эксперты допускали снижение на процент.Заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной
https://ria.ru/20250606/tsentrobank-2021348183.html
https://ria.ru/20250604/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка, россия, эльвира набиуллина
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка, Россия, Эльвира Набиуллина
ЦБ снизил ключевую ставку впервые за почти три года

ЦБ впервые за три года снизил ключевую ставку до 20%

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Центробанк понизил ключевую ставку до 20 процентов впервые за почти три года.
"Совет директоров Банка России 6 июня 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20,00 процентов годовых", — заявил регулятор по итогам заседания совета директоров.
Монеты России - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Центробанк снизил ключевую ставку: что ждет российскую экономику
Вчера, 15:42

Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ставку, деньги в экономике становятся дороже — растут банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.

ЦБ прогнозирует, что годовая инфляция вернется к четырем процентам в 2026-м.
Ключевая ставка Банка России
Ключевая ставка: для чего нужна, почему меняется и на что влияет
4 июня, 14:39

Как менялась ключевая ставка

  • в предыдущий раз Банк России снижал ее в сентябре 2022 года — до 7,5 процента;
  • в середине 2023-го регулятор начал повышение из-за разогнавшейся инфляции и быстрого роста кредитования;
  • в июле прошлого года ключевую ставку подняли на два процента — до 18;
  • в сентябре к ней добавили еще процент, а в октябре повысили на два, до рекордного 21 процента;
  • на историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев.
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали, что ЦБ на заседании 6 июня сохранит показатель на уровне 21 процента, хотя некоторые эксперты допускали снижение на процент.
Здание Московской биржи на Воздвиженке - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Российский рынок акций отреагировал скачком на снижение ключевой ставки
Вчера, 14:22

Заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной

  • снижение ключевой ставки не означает значимого смягчения денежно-кредитных условий;
  • нужна осторожность в этом вопросе, возможны паузы и не исключено повышение;
  • ЦБ сохраняет прогноз средней ставки в этом году в 19,5-21,5 процента;
  • россиянам выгоднее копить в рублях на фоне разницы ставок в рублях и валютах;
  • инфляция складывается ближе к нижней границе прогноза в семь-восемь процентов;
  • экономика близка к сценарию сбалансированного роста, переохлаждения нет;
  • ставки по вкладам останутся выше инфляции.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Аналитик раскрыла, что прячется за вкладами под 30% годовых
Вчера, 02:15
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ключевая ставкаРоссияЭльвира Набиуллина
 
 
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