ЦБ снизил ключевую ставку впервые за почти три года
ЦБ впервые за три года снизил ключевую ставку до 20%
Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Центробанк понизил ключевую ставку до 20 процентов впервые за почти три года.
"Совет директоров Банка России 6 июня 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20,00 процентов годовых", — заявил регулятор по итогам заседания совета директоров.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ставку, деньги в экономике становятся дороже — растут банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.
ЦБ прогнозирует, что годовая инфляция вернется к четырем процентам в 2026-м.
Как менялась ключевая ставка
- в предыдущий раз Банк России снижал ее в сентябре 2022 года — до 7,5 процента;
- в середине 2023-го регулятор начал повышение из-за разогнавшейся инфляции и быстрого роста кредитования;
- в июле прошлого года ключевую ставку подняли на два процента — до 18;
- в сентябре к ней добавили еще процент, а в октябре повысили на два, до рекордного 21 процента;
- на историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев.
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали, что ЦБ на заседании 6 июня сохранит показатель на уровне 21 процента, хотя некоторые эксперты допускали снижение на процент.
Заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной
- снижение ключевой ставки не означает значимого смягчения денежно-кредитных условий;
- нужна осторожность в этом вопросе, возможны паузы и не исключено повышение;
- ЦБ сохраняет прогноз средней ставки в этом году в 19,5-21,5 процента;
- россиянам выгоднее копить в рублях на фоне разницы ставок в рублях и валютах;
- инфляция складывается ближе к нижней границе прогноза в семь-восемь процентов;
- экономика близка к сценарию сбалансированного роста, переохлаждения нет;
- ставки по вкладам останутся выше инфляции.