https://ria.ru/20250606/stavka-2021311297.html

ЦБ снизил ключевую ставку впервые за почти три года

ЦБ снизил ключевую ставку впервые за почти три года - РИА Новости, 06.06.2025

ЦБ снизил ключевую ставку впервые за почти три года

Центробанк понизил ключевую ставку до 20 процентов впервые за почти три года. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T13:33:00+03:00

2025-06-06T13:33:00+03:00

2025-06-06T20:02:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

россия

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Центробанк понизил ключевую ставку до 20 процентов впервые за почти три года."Совет директоров Банка России 6 июня 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20,00 процентов годовых", — заявил регулятор по итогам заседания совета директоров.ЦБ прогнозирует, что годовая инфляция вернется к четырем процентам в 2026-м.Как менялась ключевая ставкаБольшинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали, что ЦБ на заседании 6 июня сохранит показатель на уровне 21 процента, хотя некоторые эксперты допускали снижение на процент.Заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной

https://ria.ru/20250606/tsentrobank-2021348183.html

https://ria.ru/20250604/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

https://ria.ru/20250606/stavka-2021326680.html

https://ria.ru/20250606/vklady-2021204984.html

россия

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка, россия, эльвира набиуллина