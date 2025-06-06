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В США обвинили Зеленского в попытке сорвать мирные переговоры - РИА Новости, 06.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:01 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/ssha-2021428121.html
В США обвинили Зеленского в попытке сорвать мирные переговоры
В США обвинили Зеленского в попытке сорвать мирные переговоры - РИА Новости, 06.06.2025
В США обвинили Зеленского в попытке сорвать мирные переговоры
Украина атакой БПЛА на аэродромы РФ попыталась сорвать мирные переговоры, а Владимир Зеленский показал, что хочет войны, а не мира, заявил бывший член Сената... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T20:01:00+03:00
2025-06-06T20:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
амурская область
владимир зеленский
ричард блэк
нато
евросоюз
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НЬЮ-ЙОРК, 6 июн – РИА Новости. Украина атакой БПЛА на аэродромы РФ попыталась сорвать мирные переговоры, а Владимир Зеленский показал, что хочет войны, а не мира, заявил бывший член Сената американского штата Вирджиния и отставной полковник Ричард Блэк. "Время (атаки - ред.) было точно выбрано, чтобы сорвать мирные переговоры. Стало совершенно ясно, что Зеленский хочет войны. Он не хочет мира. И совершенно очевидно, что НАТО и ЕС полны решимости продолжать войну настолько, насколько они на это способны", – сказал Блэк в ходе организованного международным Шиллеровским институтом онлайн-брифинга. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
https://ria.ru/20250605/zelenskiy-2021043244.html
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украина, россия, амурская область, владимир зеленский, ричард блэк, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Амурская область, Владимир Зеленский, Ричард Блэк, НАТО, Евросоюз
В США обвинили Зеленского в попытке сорвать мирные переговоры

Экс-сенатор США Блэк: Киев атакой на аэродромы РФ пытался сорвать переговоры

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 6 июн – РИА Новости. Украина атакой БПЛА на аэродромы РФ попыталась сорвать мирные переговоры, а Владимир Зеленский показал, что хочет войны, а не мира, заявил бывший член Сената американского штата Вирджиния и отставной полковник Ричард Блэк.
"Время (атаки - ред.) было точно выбрано, чтобы сорвать мирные переговоры. Стало совершенно ясно, что Зеленский хочет войны. Он не хочет мира. И совершенно очевидно, что НАТО и ЕС полны решимости продолжать войну настолько, насколько они на это способны", – сказал Блэк в ходе организованного международным Шиллеровским институтом онлайн-брифинга.
Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским после атаки на аэродромы
5 июня, 10:51
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияАмурская областьВладимир ЗеленскийРичард БлэкНАТОЕвросоюз
 
 
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