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В Белом доме рассказали о разговоре Трампа и Си Цзиньпина - РИА Новости, 06.06.2025
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04:28 06.06.2025 (обновлено: 04:48 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/ssha-2021220069.html
В Белом доме рассказали о разговоре Трампа и Си Цзиньпина
В Белом доме рассказали о разговоре Трампа и Си Цзиньпина - РИА Новости, 06.06.2025
В Белом доме рассказали о разговоре Трампа и Си Цзиньпина
Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином был хорошим и продуктивным, Вашингтон сохраняет стратегический интерес к... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T04:28:00+03:00
2025-06-06T04:48:00+03:00
сша
китай
си цзиньпин
в мире
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином был хорошим и продуктивным, Вашингтон сохраняет стратегический интерес к экономике и рынку Китая, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News."Это был хороший, продуктивный звонок. Он (Трамп - ред.) всегда получал удовольствие от уважительных отношений с председателем КНР. Китаю нужны Соединенные Штаты Америки и наши рынки, и у нас также имеется стратегический интерес к экономике и рынку Китая", - сообщила она.
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сша
китай
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сша, китай, си цзиньпин, в мире, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, вашингтон (штат)
США, Китай, Си Цзиньпин, В мире, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, Вашингтон (штат)
В Белом доме рассказали о разговоре Трампа и Си Цзиньпина

В Белом доме заявили, что США сохраняют стратегический интерес к экономике Китая

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп после телефонного разговора
Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином был хорошим и продуктивным, Вашингтон сохраняет стратегический интерес к экономике и рынку Китая, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News.
"Это был хороший, продуктивный звонок. Он (Трамп - ред.) всегда получал удовольствие от уважительных отношений с председателем КНР. Китаю нужны Соединенные Штаты Америки и наши рынки, и у нас также имеется стратегический интерес к экономике и рынку Китая", - сообщила она.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Китай и США договорились о новом раунде торговых переговоров
Вчера, 18:54
 
СШАКитайСи ЦзиньпинВ миреДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВашингтон (штат)
 
 
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