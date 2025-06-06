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В Белом доме рассказали о разговоре Трампа и Си Цзиньпина

В Белом доме рассказали о разговоре Трампа и Си Цзиньпина - РИА Новости, 06.06.2025

В Белом доме рассказали о разговоре Трампа и Си Цзиньпина

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином был хорошим и продуктивным, Вашингтон сохраняет стратегический интерес к... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T04:28:00+03:00

2025-06-06T04:28:00+03:00

2025-06-06T04:48:00+03:00

сша

китай

си цзиньпин

в мире

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином был хорошим и продуктивным, Вашингтон сохраняет стратегический интерес к экономике и рынку Китая, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News."Это был хороший, продуктивный звонок. Он (Трамп - ред.) всегда получал удовольствие от уважительных отношений с председателем КНР. Китаю нужны Соединенные Штаты Америки и наши рынки, и у нас также имеется стратегический интерес к экономике и рынку Китая", - сообщила она.

https://ria.ru/20250605/kitaj-2021177121.html

сша

китай

вашингтон (штат)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, китай, си цзиньпин, в мире, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, вашингтон (штат)