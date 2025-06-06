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В Белом доме рассказали о разговоре Трампа и Си Цзиньпина
В Белом доме рассказали о разговоре Трампа и Си Цзиньпина - РИА Новости, 06.06.2025
В Белом доме рассказали о разговоре Трампа и Си Цзиньпина
Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином был хорошим и продуктивным, Вашингтон сохраняет стратегический интерес к... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T04:28:00+03:00
2025-06-06T04:28:00+03:00
2025-06-06T04:48:00+03:00
сша
китай
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином был хорошим и продуктивным, Вашингтон сохраняет стратегический интерес к экономике и рынку Китая, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News."Это был хороший, продуктивный звонок. Он (Трамп - ред.) всегда получал удовольствие от уважительных отношений с председателем КНР. Китаю нужны Соединенные Штаты Америки и наши рынки, и у нас также имеется стратегический интерес к экономике и рынку Китая", - сообщила она.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай, си цзиньпин, в мире, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, вашингтон (штат)
США, Китай, Си Цзиньпин, В мире, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, Вашингтон (штат)
В Белом доме рассказали о разговоре Трампа и Си Цзиньпина
В Белом доме заявили, что США сохраняют стратегический интерес к экономике Китая